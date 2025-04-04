韓國瑜大甲鎮瀾宮恭請媽祖上轎 對關稅問題僅說4個字

大甲媽遶境進香今晚起駕，立法院長韓國瑜下午4時50分許抵達鎮瀾宮，與副院長江啟臣、鎮瀾宮董事長顏清標等人上香，恭請媽祖上轎。韓向媽祖祈禱，在這國際情勢混亂的時刻保護台灣，面對媒體詢問美國提高關稅問題，僅說「謝謝、謝謝」。

大甲媽預計今天晚上10時45分從鎮瀾宮起駕，廟方下午5時許先舉行上轎儀式。韓國瑜、江啟臣、顏清標與台中市副市長黃國榮等人在大殿上香，恭請媽祖娘娘上轎。

韓國瑜表示，媽祖遶境進香是世界三大宗教活動之一，與天主教的梵諦岡耶誕彌撒、伊斯蘭教麥加朝聖並列；媽祖信仰早在清朝康熙年間就進入寶島，鎮瀾宮則創立於雍正年間1730年，300年來保佑四境平安、信眾健康幸福美滿。

韓國瑜說，今天恭請媽祖上轎，有1個感謝與1個祈禱，感謝媽祖300年照顧台灣，祈禱在國際情勢混亂、兩岸緊張、經濟比較不景氣的時刻，保護台灣人民，用慈悲照顧所有鄉親。

韓國瑜也感謝鎮瀾宮董事長顏清標，幾十年來獻身於宗教事業，特別對急難救助、鄉里困難等不遺餘力；鎮瀾宮選在今天起駕，既有清明節慎終追遠懷念祖先的意義，也有兒童節牽下一代小手邁向未來的期許，這個決定可說是既有智慧，又有格局。