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大甲媽遶境行腳各憑心意 一日輕裝團及長程團裝備不同

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
「大甲鎮瀾宮」臉書根據香客不同需求，對「輕裝團」及「9天8夜長途團」給予行囊清單，希望讓大家在遶境路上平平安安。記者黑中亮／攝影
「大甲鎮瀾宮」臉書根據香客不同需求，對「輕裝團」及「9天8夜長途團」給予行囊清單，希望讓大家在遶境路上平平安安。記者黑中亮／攝影

大甲媽祖今夜子時才將開始起駕遶境進香，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，目前已有不少信徒給大甲媽上香後，就已徒步走向「香路」，最遠已有人已走到龍井、大肚甚至到彰化了，呼籲大家一路平安，「大甲鎮瀾宮」臉書根據香客不同需求，對「輕裝團」及「9天8夜長途團」給予行囊清單，希望讓大家在遶境路上平平安安。

台灣宗教儀式之中，神明遶境、出巡是常見的活動，大甲鎮瀾宮表示，盡管遶境與進香有本質的不同，遶境不僅是祈求保佑、合境平安，可是在每年的活動參與上，大甲媽祖遶境較為多元，除了徒步參與，也可沿途鑽轎底祈福，或擔任志工協助活動進行，不同於白沙屯媽祖進香則以徒步為主，轎班人員負責感應神意，不開放一般民眾抬轎。

針對一日輕裝團，鎮瀾宮建議信眾出發時一定要準備好帽子與防曬用品、雨傘或雨衣、水壺與個人餐具、手機和行動電源、夜間警示燈；而長程團則建議大家準備好換洗衣物（運動用衣褲、防風薄外套、襪子、內衣褲）、毛巾、運動鞋、拖鞋、個人藥品外，必要時最好攜帶睡袋、睡墊與寢具或帳篷，其他與輕裝團相同。

鎮瀾宮更建議進香民眾，提前下載「大甲媽祖」遶境進香即時定位App，也可在網路上觀看媽祖遶境進香的盛況http://mazu.skyeyes.tw/ ，此外 運用GPS衛星定位，即可在手機線上地圖中呈現「大甲媽祖鑾轎」即時位置。

「大甲鎮瀾宮」臉書根據香客不同需求，對「輕裝團」及「9天8夜長途團」給予行囊清單，希望讓大家在遶境路上平平安安。記者黑中亮／攝影
「大甲鎮瀾宮」臉書根據香客不同需求，對「輕裝團」及「9天8夜長途團」給予行囊清單，希望讓大家在遶境路上平平安安。記者黑中亮／攝影
「大甲鎮瀾宮」臉書根據香客不同需求，對「輕裝團」及「9天8夜長途團」給予行囊清單，希望讓大家在遶境路上平平安安。記者黑中亮／攝影
「大甲鎮瀾宮」臉書根據香客不同需求，對「輕裝團」及「9天8夜長途團」給予行囊清單，希望讓大家在遶境路上平平安安。記者黑中亮／攝影

大甲媽祖 遶境

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