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大甲媽祖4/6駐駕西螺 周邊道路交管

中央社／ 雲林縣4日電

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香今晚起駕，預計6日駐駕西螺，下午5時後進入雲林縣，為確保用路人安全，警方從中午12時開始交管，並提醒民眾配合警方疏導，也要防範扒手行竊。

大甲媽祖今天晚間10時45分起駕，展開9天8夜的遶境進香活動，沿途經過台中、彰化、雲林等縣市，南下至嘉義縣新港奉天宮。預估今年參與信眾將突破20萬人，是台灣宗教盛事。

西螺警分局今天表示，依往年經驗6日中午12時後香客陸續從西螺大橋進入西螺市區，屆時將實施交通管制。範圍包括西螺大橋全段、大橋路、堤防路以南、興農西螺以北、大同路以西及福來路以東，幾乎是涵蓋西螺市區各街道，管制時間從6日中午12點到晚上12點。

警方建議由二崙、崙背往西螺交流道的民眾，或從交流道要前往二崙、崙背的車輛，避開西螺鎮市區，改走市場南路、市場北路或興農西路。

雲林縣警察局提醒，遶境活動因人潮眾多，請民眾隨時注意隨身物品避免遭不肖人士有機可乘，尤其接駕或鑽轎底時；停車時，勿留置包包、皮夾在車內，貴重物品隨身攜帶，以免遭竊賊砸車窗行竊。

大甲媽祖 遶境

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