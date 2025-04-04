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大甲媽遶境起駕 桃園觀音高中學生考上大學背神像還願

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
桃園觀音高中學生考學測前向媽祖祈願，如今已順利考上大學，背著媽祖神像還願遶境，也邀請來自美國的英文老師參加。記者陳敬丰／攝影
桃園觀音高中學生考學測前向媽祖祈願，如今已順利考上大學，背著媽祖神像還願遶境，也邀請來自美國的英文老師參加。記者陳敬丰／攝影

大甲媽遶境進香今晚起駕，大批信眾不到中午已聚集到鎮瀾宮，迎接年度盛事。不少年輕的面孔出現在大甲，其中有來自桃園的觀音高中學生，考學測前向媽祖祈願，考上理想的學校就背著媽祖神像遶境還願，如今夢想成真，將在畢業前一起陪媽祖走到嘉義。

黃同學家中本來就信仰媽祖，之前獨自參加遶境，進入觀音高中後開始相揪同學，從1個人、2個人道今年5個同學參加，甚至連老師都加入遶境的行列；他背著大甲媽的小型神像，預計走到嘉義完成這次還願，「神像不會很重，不過重量好像會隨著時間改變，好神奇」。

其他參加的同學有的家裡本就開設宮廟，有的則完全沒有相關背景，只是相揪參加，不過對媽祖信仰多抱持正面的看法，「相信就會靈」。觀音高中團還有1名來自太平洋彼岸的美國人，他現在是觀音高中的英文教師，原本是來台灣練習中文，今年受到學生邀請，一起來體驗。

蘇小姐一行人是台積電工程師，大多不到40歲，來自全台各廠，同事與朋友互揪參加遶境，今年來了10多個人。蘇小姐說，一般來說工程師的思考角度比較相信科學實證，對信仰較保留，但她認為有心則靈，實際來到鎮瀾宮，感受到強烈的凝聚力，有種「大家一起完成任務」的向心力。

30多歲的陳先生是雲林的水電工，小時候參加廟會很感興趣，後來到台中參拜知道自己背後的神明是玄天上帝，就更加虔誠；2019年他擔任西螺福興宮義工時，剛好迎接大甲媽遶境，第一次只走了1天，之後就斷斷續續參加，今年已請好了假，第一次挑戰走完9天全程。

台積電工程師相揪遶境，相信心誠則靈，信仰可以凝聚台灣人的向心力。記者陳敬丰／攝影
台積電工程師相揪遶境，相信心誠則靈，信仰可以凝聚台灣人的向心力。記者陳敬丰／攝影
來自雲林的陳先生是水電工，2019年開始參加大甲媽遶境，今年已請好假，打算第一次跟完全程。記者陳敬丰／攝影
來自雲林的陳先生是水電工，2019年開始參加大甲媽遶境，今年已請好假，打算第一次跟完全程。記者陳敬丰／攝影
大甲媽遶境進香今晚起駕，大批信眾不到中午已聚集到鎮瀾宮，迎接年度盛事。記者陳敬丰／攝影
大甲媽遶境進香今晚起駕，大批信眾不到中午已聚集到鎮瀾宮，迎接年度盛事。記者陳敬丰／攝影

大甲媽祖 遶境

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