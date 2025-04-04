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影／大甲媽氣象現場播！伍婉華亮麗現身撂台語害羞笑：聽得懂嗎
大甲媽祖9天8夜的遶境進香活動，將於今天深夜起駕出發，中央氣象署連續第13年與台中大甲鎮瀾宮攜手合作，提供在地便捷的氣象服務，中央氣象署表示，預計將有大批信眾共襄盛舉，遶境期間適逢天氣變化快速的春季，為服務參與信眾及工作團隊及早獲得天氣資訊，陪伴遶境信眾參與活動更安心順利遶境。
４日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。５日華南雲系東移，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。
資深預報員伍婉華表示，周五大甲媽開始遶境後，中南部山區有午後短暫降雨，連假後期水氣增多，各地雲量增多，北部、東半部、恆春半島有短暫降雨，未來一直到13日整個遶境的過程中，華南雲雨帶東移，水氣一波一波的移進來，天氣一定下雨，可是當水氣離開，太陽就會出來了。
伍婉華並說，清明連假前兩天多數地區可見陽光，東半部、恆春半島零星降雨，周五冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，但因降雨減少，輻射冷卻作用下，提醒日夜溫差大，由於白天氣溫提升，請大家在戶外要做好防曬工作，未來自己會帶領氣象署團隊深入遶境行列，在遶境沿途的廟宇舉辦氣象播報快閃活動，陪伴遶境信眾一路平安。
中央氣象署指出，於4月4日、7至8日及11日，分別由台中氣象站、嘉義氣象站的服務團隊在台中大甲鎮瀾宮、嘉義新港鐵路公園及彰化花壇鄉文德宮前設置行動氣象服務站及行動氣象服務車，沿途也會與信眾面對面交流氣象資訊需求；同時在劇烈天氣發生前，通知鎮瀾宮服務團隊應變決策。
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