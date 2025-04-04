影／大甲媽氣象現場播！伍婉華亮麗現身撂台語害羞笑：聽得懂嗎

大甲媽祖9天8夜的遶境進香活動，將於今天深夜起駕出發，中央氣象署連續第13年與台中大甲鎮瀾宮攜手合作，提供在地便捷的氣象服務，中央氣象署表示，預計將有大批信眾共襄盛舉，遶境期間適逢天氣變化快速的春季，為服務參與信眾及工作團隊及早獲得天氣資訊，陪伴遶境信眾參與活動更安心順利遶境。

４日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。５日華南雲系東移，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

資深預報員伍婉華表示，周五大甲媽開始遶境後，中南部山區有午後短暫降雨，連假後期水氣增多，各地雲量增多，北部、東半部、恆春半島有短暫降雨，未來一直到13日整個遶境的過程中，華南雲雨帶東移，水氣一波一波的移進來，天氣一定下雨，可是當水氣離開，太陽就會出來了。

伍婉華並說，清明連假前兩天多數地區可見陽光，東半部、恆春半島零星降雨，周五冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，但因降雨減少，輻射冷卻作用下，提醒日夜溫差大，由於白天氣溫提升，請大家在戶外要做好防曬工作，未來自己會帶領氣象署團隊深入遶境行列，在遶境沿途的廟宇舉辦氣象播報快閃活動，陪伴遶境信眾一路平安。