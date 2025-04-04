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變裝皇后、女神下午茶參加大甲媽祖愛遶境 還送霜淇淋

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣衛生局明天將舉辦「大甲媽祖『愛』遶境」活動，邀請「變裝皇后」Rico與女神下午茶登場宣導愛滋防治三大策略。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局明天將舉辦「大甲媽祖『愛』遶境」活動，邀請「變裝皇后」Rico與女神下午茶登場宣導愛滋防治三大策略。圖／彰化衛生局提供

大甲媽4月5日就要來彰化了，彰化縣衛生局明天將搭上「大甲媽祖『愛』遶境」活動，邀請「變裝皇后」Rico與女神下午茶登場宣導愛滋防治三大策略，活動還包括HIV匿名篩檢、衛教闖關遊戲，完成指定任務還送霜淇淋，也希望在媽祖庇佑下，守護大家的健康。

彰化衛生局4月5日下午3點到晚間7點將於彰化市中山路2段75號「馬可先生麵包坊」旁與衛生福利部疾病管制署、社團法人台灣基地協會、員林基督教醫院合辦「大甲媽祖『愛』遶境」活動，宣導愛滋防治。

衛生局表示，為提升大眾對愛滋防治的正確認知，降低對HIV感染者的偏見與汙名，活動主題為「U=U，啥咪攏毋驚」，根據醫學實證愛滋病毒若追蹤後檢測不到即不具傳染力，因此鼓勵民眾透過定期篩檢、正確使用保險套與PrEP（暴露前預防性投藥）來保護自己與伴侶的健康。　　

明天也將規劃多元互動體驗與健康促進活動，包括HIV匿名篩檢，「U=U 啥咪攏毋驚」展板互動與衛教闖關遊戲，完成指定任務送霜淇淋（限量500支），現場還有「變裝皇后」Rico與女神下午茶登場宣導愛滋防治三大策略，推廣正確的防治知識，以減少歧視與誤解，打造友善包容的環境。

彰化縣衛生局明天將舉辦「大甲媽祖『愛』遶境」活動，邀請「變裝皇后」Rico與女神下午茶登場宣導愛滋防治三大策略。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局明天將舉辦「大甲媽祖『愛』遶境」活動，邀請「變裝皇后」Rico與女神下午茶登場宣導愛滋防治三大策略。圖／彰化衛生局提供

大甲媽祖 遶境

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