影／大甲媽遶境將起駕 鎮瀾宮副董：今晚60萬人陪媽祖走

大甲媽祖遶境進香9大8夜今晚起駕，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天表示，今晚10時45分大甲媽祖將起駕，因有4天連假，信徒人數多，今晚預計有60萬人陪著媽祖走過大甲溪橋，看百萬煙火。

鄭銘坤表示，今天陸續有信徒到鎮瀾宮，目前已陸續有信徒提前走，從大甲區走到清水區和龍井區，信徒人數很多，預計今晚將有60萬名信徒陪著大甲媽祖走過大甲溪橋，今晚到大甲溪橋，將安排百萬煙火，大家一起恭送大甲媽祖。

他說這次遶境進香遇到4天連假，參加人數很多，他感謝媽祖義工，從各地趕到大甲近600名義工在點心站幫忙，今年比去年多準備10萬分點心材料，讓信徒可享用，他希望大家惜福，吃多少拿多少，這些素食點心是善心者提供，今年主題是「感恩」，感恩大家義務幫忙，感謝信徒陪著媽祖走，走出平安和健康。