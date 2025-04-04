聽新聞
0:00 / 0:00
肌肉萎縮走到第3年竟「好了」 他陪大甲媽20多年：沒許願就有回應
大甲媽祖遶境進香今晚起駕，大甲鎮瀾宮廟內外今天早上湧入人潮，向媽祖稟告後有人提前出發，多數人都有自己想陪媽祖走進香路的故事；59歲張姓男子說，他陪大甲媽走20多年， 不需言語和許願，他已收到很多回應，還走出10多位志同道合的朋友，今年一樣要陪大甲媽祖走9天8夜。
59歲張姓男子背著舊背包，今天早上坐在廟埕角落，拿出隨身貼布和小剪刀，剪成小片布貼在自己腳底，防腳底起水泡手法，他熟練快速完成。
記者訪問他陪大甲媽遶境進香想法，張男說，不需許願就有回應，他20多年前第一次走9天8夜，沒想過向媽祖許願，走著走著，他原本當兵時腰椎受傷，肌肉萎縮嚴重問題，走到第3年竟完全「好了」，他更堅信要陪大甲媽祖走進香路，在進香路上，他陸續認識10多位好朋友，每年大家都相約一起走，今年也不例外；張男說，他每年陪大甲媽走9天8夜，曾有一年拿到紅線，順利娶妻生子，這應該也是媽祖賜福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言