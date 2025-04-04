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大甲媽遶境進香今晚起駕 氣象署行動服務車直播報氣象

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽祖遶境進香今晚起駕，早上已有香客到大甲鎮瀾宮。記者游振昇／攝影
大甲媽祖遶境進香今晚起駕，早上已有香客到大甲鎮瀾宮。記者游振昇／攝影

大甲媽祖遶境進香今晚10時45分起駕，中央氣象署為服務9天8夜大甲媽祖遶境進香活動，連續第13年與大甲鎮瀾宮合作，提供在地便捷的氣象服務，陪伴遶境信眾參與活動更安心順利。

氣象署表示，一年一度大甲媽祖遶境活動今晚展開，預計有大批信眾共襄盛舉，遶境期間適逢天氣變化快速的春季，為服務參與信眾及工作團隊及早獲得天氣資訊，雙方持續合作加強氣象資訊服務，讓活動更安全便利。

氣象署表示，今天和明天遶境去程，大甲至彰化途中，由資深預報員帶領氣象署團隊深入遶境行列，在遶境沿途的廟宇舉辦氣象播報快閃活動，沿途將與信眾面對面交流氣象資訊需求或建議；在劇烈天氣發生前，通知鎮瀾宮服務團隊應變。

氣象署今天和7日、8日及11日，分別由台中氣象站、嘉義氣象站的服務團隊在大甲鎮瀾宮、嘉義新港鐵路公園及彰化花壇鄉文德宮前設置行動氣象服務站及行動氣象服務車，在廟前廣場由氣象署資深預報員在現場向信眾解說活動期間的天氣資訊，也透過行動氣象服務車以跑馬燈形式提供天氣現況與即時訊息，陪伴遶境信眾一路平安。

氣象署為感謝民眾參與互動回饋，活動期間凡至行動氣象服務站下載並安裝「中央氣象署W - 生活氣象」APP，即可獲得限量紀念小禮物，信眾可到服務站體驗並安裝氣象署的APP，隨手查詢天氣資訊，安心、舒適且安全參與遶境活動。

氣象署在活動期間，為此次遶境活動鑾轎的駐點廟宇，客製化「媽祖遶境氣象服務網」，民眾可由鎮瀾宮官網連結獲取最即時天氣資訊，也可追蹤「報天氣-中央氣象署」Facebook粉絲團及Instagram「cwa_weather」。

大甲媽祖 遶境

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