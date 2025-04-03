快訊

尹錫悅遭彈劾下台！支持者聚集官邸外情緒激動 高喊「這還算國家嗎」

恭喜！洪小鈴、張天霖愛的結晶降臨 兒童節比臉頰愛心超Q

六福村囂張男飆車甩尾 自稱「國軍小哥哥」 起底曾參加拳霸

連3年「女神」眷顧！ 台中這站大甲媽、白沙屯媽祖都來

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
白沙屯媽祖去年駐駕台中大肚興農王田廠過夜，不少民眾前往朝聖。圖／本報資料照片
白沙屯媽祖去年駐駕台中大肚興農王田廠過夜，不少民眾前往朝聖。圖／本報資料照片

大甲媽祖遶境進香明晚起駕，沿途信徒設攤供應飲食，號稱「美食吃免驚」。其中，台中大肚興農王田總部深受「女神」眷顧，不但是大甲媽每年起駕必經接駕點，白沙屯媽連3年駐駕，興農旗下的楓康超市設點心站迎媽祖。

楓康超市表示，興農公司王田總部有興農王田廠，以及楓康王田總部，白沙屯媽祖進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，沒有固定路線，2022年起，已連3年駐駕興農王田總部過夜，包括2022年停駕楓康王田總部，2023年楓康王田總部，以及去年興農王田廠，楓康超市都設置點心站，發送香燈腳補給品 。

楓康超市說明，今年大甲媽起駕鑾轎，預計4月5日下午2時30分至3時，抵興農王田總部，現場設置接駕點，由興農董事長顏子芳率員工迎駕，並獻金牌，楓康超市和興農旗下的玉美生技公司（食品廠）將在興農王田總部前搭設長逾10公尺的點心站，從4月5日上午8時開始供應隨行信眾結緣餐點。

楓康超市指出，點心站結緣餐點都由香客每年在楓康超市各門市捐贈，一年比一年盛大，由於大甲媽起駕供應參點全數為素食，今年光「五穀米素粽」就有近2萬顆，還有阿甘薯叔冰烤地瓜、脆片、白蘭氏補品、餅干等，玉美生技食品廠則提供水果、餅干及礦泉水等。

大甲媽預計明晚起駕，圖為大甲媽遶境行經台中大肚興農王田總部盛況。圖／本報資料照片
大甲媽預計明晚起駕，圖為大甲媽遶境行經台中大肚興農王田總部盛況。圖／本報資料照片
大甲媽預計明晚起駕，圖為楓康超市在台中大肚興農王田總部設置點心站盛況。圖／本報資料照片
大甲媽預計明晚起駕，圖為楓康超市在台中大肚興農王田總部設置點心站盛況。圖／本報資料照片
白沙屯媽祖去年駐駕台中大肚興農王田廠過夜。圖／烏日警分局提供
白沙屯媽祖去年駐駕台中大肚興農王田廠過夜。圖／烏日警分局提供
大甲媽預計明晚起駕，圖為楓康超市在台中大肚興農王田總部設置點心站盛況。圖／本報資料照片
大甲媽預計明晚起駕，圖為楓康超市在台中大肚興農王田總部設置點心站盛況。圖／本報資料照片

大甲媽祖 遶境

延伸閱讀

大甲媽4月4日起駕嚴防搶轎！接駕團體增至37組烏日警約制

影／超壯觀！大甲媽史上最大攤起駕宴 席開1500桌

大甲媽祖起駕宴1500桌破紀錄 上萬人今晚午夜開始茹素

清明連假遇大甲媽起駕 台中警今起連3天大執法抓酒駕

相關新聞

大甲媽今晚起駕 鎮瀾宮點心站上午已現人潮和排隊長龍

大甲媽祖遶境進香今晚起駕，大甲鎮瀾宮準備的點心站一早湧入人潮，近中午香客和民眾排隊等享用素食點心，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說...

影／大甲媽遶境將起駕 鎮瀾宮副董：今晚60萬人陪媽祖走

大甲媽祖遶境進香9大8夜今晚起駕，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天表示，今晚10時45分大甲媽祖將起駕，因有4天連假，信徒人數多...

肌肉萎縮走到第3年竟「好了」 他陪大甲媽20多年：沒許願就有回應

大甲媽祖遶境進香今晚起駕，大甲鎮瀾宮廟內外今天早上湧入人潮，向媽祖稟告後有人提前出發，多數人都有自己想陪媽祖走進香路的故...

大甲媽遶境進香今晚起駕 氣象署行動服務車直播報氣象

大甲媽祖遶境進香今晚10時45分起駕，中央氣象署為服務9天8夜大甲媽祖遶境進香活動，連續第13年與大甲鎮瀾宮合作，提供在...

影／大甲媽今晚起駕 男推輪椅妻陪走18年…今年他首次單獨走

大甲媽9天8夜遶境進香今晚起駕，一名男子與妻陪大甲媽祖走了18年，妻子去年病逝，他今年首次要單獨走，卻因雙腳無力，今天早...

大甲媽今夜起駕 3公車免費接駁

大甲媽祖遶境進香今天晚間起駕，為期9天，4月13日回鑾，吸引信眾參與。台中市府表示，起駕與回鑾當天都加開3條免費接駁公車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。