連3年「女神」眷顧！ 台中這站大甲媽、白沙屯媽祖都來

大甲媽祖遶境進香明晚起駕，沿途信徒設攤供應飲食，號稱「美食吃免驚」。其中，台中大肚興農王田總部深受「女神」眷顧，不但是大甲媽每年起駕必經接駕點，白沙屯媽連3年駐駕，興農旗下的楓康超市設點心站迎媽祖。

楓康超市表示，興農公司王田總部有興農王田廠，以及楓康王田總部，白沙屯媽祖進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，沒有固定路線，2022年起，已連3年駐駕興農王田總部過夜，包括2022年停駕楓康王田總部，2023年楓康王田總部，以及去年興農王田廠，楓康超市都設置點心站，發送香燈腳補給品 。

楓康超市說明，今年大甲媽起駕鑾轎，預計4月5日下午2時30分至3時，抵興農王田總部，現場設置接駕點，由興農董事長顏子芳率員工迎駕，並獻金牌，楓康超市和興農旗下的玉美生技公司（食品廠）將在興農王田總部前搭設長逾10公尺的點心站，從4月5日上午8時開始供應隨行信眾結緣餐點。