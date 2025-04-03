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大甲媽祖明起駕 台中3條公車路線免費接駁、台鐵開加班次

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台灣年度宗教盛事大甲媽祖遶境進香明天晚間起駕，為期9天，4月13日回鑾。聯合報系資料照片
台灣年度宗教盛事大甲媽祖遶境進香明天晚間起駕，為期9天，4月13日回鑾。聯合報系資料照片

台灣年度宗教盛事大甲媽祖遶境進香明天晚間起駕，為期9天，4月13日回鑾。台中市府建議民眾多使用大眾運輸系統，明天與回鑾當天都加開市中心往返大甲、大甲周邊共3條免費接駁公車，台鐵公司也加開疏運列車，都只須步行10分鐘以內就能抵達鎮瀾宮。

交通局長葉昭甫表示，大甲媽遶境進香是全球3大宗教盛事之一，每年吸引上百萬人次參與，為避免人潮與車輛壅塞，以及停車位難尋等問題，搭公車或火車是民眾的好選擇，從大甲車站到鎮瀾宮步行只須約6分鐘，搭乘接駁公車到大甲國小、大甲高中也只須步行10分鐘、8分鐘。

葉昭甫指出，從台中市區出發的民眾可選擇「朝富停車場（老虎城）到大甲體育場」線，再轉乘「大甲體育場到大甲國小線」，自行開車的民眾則可以停車在美人山停車場，再搭乘「美人山停車場到大甲高中」線；3條免費公車路線都會在起駕、回鑾的下午到晚上加開，發車班距15分鐘到30分鐘。

交通局補充，除了以上3條加開的免費接駁公車路線，大甲鎮瀾宮周邊原有的公車路線包含93路、97路、154路、157路、657路等，共26條公車路線，市民搭乘享有前10公里免費、10公里後最多10元的優惠；台鐵也會加開班次，詳情可上台鐵官網或台鐵e訂通app查詢。

交通局提醒，起駕、回鑾2日鎮瀾宮周邊都會實施交通管制，封閉經國路與中山路部分路段，畫設禁止汽車進入區域與行人徒步區域，詳情可參考大甲警分局官網；小黃公車黃12路大甲大安線與黃23路中庄龜壳線，起訖站也從大甲車站改到光田站。

大甲媽起駕當天交通管制。圖／台中市政府提供
大甲媽起駕當天交通管制。圖／台中市政府提供
台中市府加開3條免費公車接駁路線，紓緩大甲媽祖遶境的人車潮。圖／台中市政府提供
台中市府加開3條免費公車接駁路線，紓緩大甲媽祖遶境的人車潮。圖／台中市政府提供
大甲媽回鑾當天交通管制。圖／台中市政府提供
大甲媽回鑾當天交通管制。圖／台中市政府提供

大甲媽祖 遶境

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