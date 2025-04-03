大甲媽祖遶境將起駕 中市警啟用無人機空中巡邏

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香明晚起駕，台中市警察局今天公布，為確保鑾轎及民眾安全，特別規劃「3層安全護衛」陣容，並啟用「無人機警察隊」執行空中巡邏，掌握現場動態。

大甲媽祖將於明晚11時起駕展開9天8夜的遶境進香活動，警方表示，行程將途經中市大甲、清水、沙鹿、龍井與大肚等地區，南下至嘉義縣新港奉天宮。預估今年參與信眾將突破20萬人，是國內宗教盛事。

台中市政府警察局為此事前完成周密的安全維護與交通疏導勤務規劃，重點防範暴力鬥毆、搶奪扒竊等不法行為，全面保障活動平安順利進行。

台中市警察局長李文章表示，遶境期間將採取「分局專責制」，由大甲、清水、烏日分局等分局長擔任現場指揮官，並調派其他分局警力支援，共動員警力974名、民力300名，總計1274名警民力共同執勤。

為確保鑾轎及民眾安全，警方表示，特別規劃「3層安全護衛」陣容，結合保安警察大隊特勤中隊、刑事警察大隊與機動保安警力，並啟用「無人機警察隊」執行空中巡邏，全面掌握現場動態，達到無死角安全維護。若發生暴力鬥毆或其他違法行為，警方將立即逮捕現行犯，依法嚴辦，絕不寬貸。

警方建議想參加活動的民眾多加利用大眾運輸工具，可搭乘台鐵至大甲站，步行3至5分鐘即可抵達鎮瀾宮；若搭乘高鐵，可轉乘至新烏日站接續區間車前往。

因應遶境沿線團體熱情接駕，在烏日分局轄區接駕團體從去年30組增加到今年的37組，為避免屆時發生任何突發狀況，烏日分局表示，已由偵查隊率相關人員期前宣導，防制鬥毆情事或青少年參與陣頭滋事，以「事前約制告誡、事中強勢執法、事後查究首謀」方式，確保活動平順進行。