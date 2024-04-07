影／大甲媽跨過濁水溪！西螺大橋上萬人迎駕 參拜暴增有望破紀錄

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大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎今晚跨過濁水溪，沿著西螺大橋進入雲林縣境，西螺大橋頭聚集上萬信徒迎駕，不少人排隊等待鑽轎底，各地廟宇出動大批陣頭，鑼鼓喧天、場面壯觀熱鬧，縣長張麗善接駕，神轎隊在西螺鎮大街小巷遶境後，晚間駐駕西螺福興宮，隊伍預定明天啟程從元長鄉崙仔大橋，往目的地新港奉天宮推進。

大甲媽祖遶境本月五日凌晨起駕，展開為期9天8夜遶境活動，行經台中、彰化、雲林、嘉義，全程長達340公里，今年隨香信徒爆增至13萬人，沿途不少熱情信徒準備大批飲食，但因今年人多，有部分隨香信徒自備食物，以免像往年一樣吃不到東西，有信徒笑說，因去年餓肚子，走整天只吃到一個銅鑼燒，今年就自備糧草，不必擔心挨餓，不過隨香重在心意，餓肚子比較像苦行僧更有意思。

今晚大甲媽祖駐駕西螺福興宮，今天下午就有大批信徒提前到達，使西螺地區到處人山人海，家家戶戶也在門前準備香案迎接大甲媽。西螺福興宮董事長楊文鐘表示，因逢連假，進香人數暴增，大甲媽祖尚未入境，今天廟方AI人數統計系統就已超過50萬人次，待媽祖進駐，將可望突破80萬人次，創歷年最高。

今天下午5點陸續就有大批人潮聚集西螺大橋周邊等候，大甲媽鑾轎原本預計5點到西螺，延遲至8點整抵達西螺橋頭的雲林縣境，當神轎進入西螺大橋，雲林端這邊的迎駕橋頭，馬上鑼鼓喧天、砲聲隆隆，萬頭攢動。

張麗善率領縣府團隊與福興宮董事長楊文鐘到橋上接駕，張麗善祈求媽祖庇佑縣民平安，普降甘霖五殼豐收。媽祖鑾轎在西螺市區遶境後駐駕在福興宮，預計明天凌晨起駕往新港奉天宮，晚間有來自各地的信徒到福興宮參拜，讓西螺鎮宛如不夜城。