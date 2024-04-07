聽新聞
test
0:00 / 0:00
顏清標扛轎大甲媽通過民生路地下道 晚間駐駕福興宮
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
大甲鎮瀾宮媽祖遶境鑾轎預計昨晚行經彰化市民生路地下道，但因行程延誤，直到今天凌晨才通過，鎮瀾宮董事長顏清標親自扛轎，過程平和；鑾轎通過地下道繼續往南，預計今晚駐駕雲林福興宮。
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動5日起駕，展開為期9天8夜遶境活動，大甲媽鑾轎昨天行程延誤約5個半小時，直到傍晚才進入彰化縣，原定昨晚行經彰化市民生路地下道，卻到今天凌晨2時左右才穿越地下道。
彰化縣警察局也出動員警在地下道周邊路口進行交通管制，不過仍有數千名看熱鬧民眾在地下道周邊等候，大甲鎮瀾宮董事長顏清標親自扛轎經過民生路地下道，過程順利平和。
警方指出，為防範衝突發生，安排600人次警力在現場維持秩序，也組成機動應變小組隨時注意媽祖鑾轎動態；大甲媽鑾轎通過民生路地下道後，隨即走台1線省道南下，預計今晚駐駕雲林縣西螺鎮福興宮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言