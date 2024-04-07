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人潮26年來最多！大甲媽遶境信徒暴增 進彰化延誤

聯合報／ 記者林佩均趙容萱劉明岩／連線報導
大甲媽祖遶境碰上清明連假，人潮暴增3成，信徒爭相鑽轎底，彰化縣長王惠美昨傍晚5點25分才接到媽祖鑾轎，創下史上最晚抵達彰化的紀錄。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖遶境碰上清明連假，人潮暴增3成，信徒爭相鑽轎底，彰化縣長王惠美昨傍晚5點25分才接到媽祖鑾轎，創下史上最晚抵達彰化的紀錄。記者劉明岩／攝影

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大甲鎮瀾宮媽祖遶境前天深夜起駕，今年碰上清明連假，參與人潮暴增3成，許多信徒如「貪食蛇」爭相鑽轎底，媽祖鑾轎行程一路延誤，直到傍晚5點25分才抵達彰化縣境，由彰化縣長王惠美接駕，並與鎮瀾宮董事長顏清標共同扶轎，今年大甲媽也創下起駕後最晚進入彰化縣境的紀錄。

顏清標在媽祖鑾轎抵達彰化時表示，這是他擔任鎮瀾宮董事長26年來，今年人潮是最多的1年，比預計行程晚了5、6個鐘頭才到彰化。王惠美說，地震剛過，希望媽祖保佑，風調雨順國泰民安。

大甲媽今凌晨駐駕彰化南瑤宮，隨後鑾轎往南走，今晚預計駐駕雲林西螺福興宮。今天是連假最後一天，預計參與遶境、躦轎底的信徒會更多。台中氣象站表示，媽祖遶境氣溫逐年變熱，今年鋒面過境，恐有雷雨，隨行的民眾要留意。

大甲媽在清明連假期間起駕，隨香信徒大增。資深信徒說，今年信徒扶老攜幼，全家出動的很多，甚至有四代同堂；因為大甲媽遶境路線固定，有很多親子香客隨行，人潮預估比去年增加3成以上。

中市警局表示，根據廟方統計，大甲媽起駕就吸引20萬人參與。

大甲媽鑾轎起駕後，昨天抵達龍井區已晚半小時，進入大肚區已接近中午，原訂中午駐駕在大肚永和宮也取消，一路急行軍，但信徒太熱情兩兩一排跪下，在路口彷彿「貪食蛇」般跪等鑽轎底。

在大肚區山陽大排接駕的立委顏寬恒說，今年更多信徒參與大甲媽遶境，前天大甲區點心站準備10萬分索取一空，很多年輕人、親子一起參與，今年鑾轎行進速度較去年晚很多。

駐駕點之一的沙鹿區青山宮主委陳金福說，今年準備上千分水果、油飯等點心，數量比去年多，但信徒整夜絡繹不絕，「人潮鑽來鑽去，廚房一直煮點心」，廟內符令也被索取一空。

大甲媽直到昨天傍晚5點25分通過中彰交界的大度橋南端，去年抵達時間為傍晚4點40分。廟方表示，今年是大甲媽起駕後，最晚抵達彰化縣境的一年。

南瑤宮 大甲媽祖 王惠美 遶境 鎮瀾宮 顏清標

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