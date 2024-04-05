大甲鎮瀾宮媽祖遶境起駕 蔡其昌：每年都會來參拜

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大甲鎮瀾宮媽祖遶境今晚起駕，民進黨立委蔡其昌下午前來參拜時表示，大甲媽是在地非常重要的媽祖廟，每次遶境都是地方盛會，他身為在地人、在地立委，每一年都會來拜拜。

從2022年綠營政治人物就少參加大甲媽遶境活動，原本也傳出蔡其昌今天不會來鎮瀾宮參拜，而蔡其昌則於下午1時抵達鎮瀾宮參拜，參拜完還與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤閒話家常，並在接受媒體聯訪時強調，他10幾年來都一樣，只是每次來鎮瀾宮的時間不一樣。

蔡其昌表示，大甲媽是在地非常重要的媽祖廟，每次的遶境出巡都是地方盛會，他身為在地人、在地立委，每一年都要來拜拜，其實每一年都來拜好幾次，只是大家沒關注而已。

在大甲媽遶境期間，蔡其昌說，每年他都會設點心攤，在出巡及回鑾時在沿路服務信眾，提供水、冰品，今年還提供痠痛貼布，10多年來只要時間允許，他也會陪同遶境隊伍走一段路，大概都走完了，只是他是以分期方式走完，他都用這種方式表達做為大甲媽虔誠信徒的敬意。

蔡其昌表示，他剛剛在拜拜時，也特別祈求媽祖保佑花蓮地震不幸罹難者能夠安息，所有受困或正在搶救者都能平安無事。之後的觀光重建及地方交通重建，也會在立法院全力支持，配合花蓮縣政府來做，這也是他今年來拜拜祈求的重點，大甲媽很靈驗，大家有空可以來拜，祈求內心平安，祈求台灣越來越好。

被問到是否會邀請綠營人士來參拜，蔡其昌認為，每個人信仰不同，每個人的時間他也不了解，宗教信仰是各自的事情，他表達自己的虔誠信仰，其他的部分請大家用宗教的角度去理解，如果牽扯東牽扯西，不見得是對大甲媽最好的敬意，他只做自己的，別人來要他陪同他也很樂意，所以信仰是自己的事情。

蔡其昌指出，他身為中華職棒會長，今天在高雄澄清湖有台鋼隊開幕戰，非趕去高雄不行，大甲媽遶境的每個流程都已參與過，而明天他要去越南河內參加世界台商會，到時候沒看到他出現大甲媽遶境也請理解。