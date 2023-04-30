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大甲媽遶境進香 台灣各運動項目國家代表隊也參加

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲媽遶境進香今天回鑾，台灣各運動項目的國家代表隊選手也有參加。圖／取自顏寬恒臉書
大甲媽遶境進香今天回鑾，台灣各運動項目的國家代表隊選手也有參加。圖／取自顏寬恒臉書

大甲媽遶境進香活動今天回鑾將結束，前立委顏寬恒在臉書說，台灣許多運動項目的國家代表隊選手也參加遶境，台灣之光出現，也是大甲媽遶境另一種大亮點。

顏寬恒表示，大甲媽9天8夜的遶境即將進入尾聲，在綿延數公里的遶境隊伍中，出現了超級大亮點，就是我們台灣各個運動項目的國家代表隊。

他說隊伍中包括前陣子他協助捐贈出國經費的龍津高中沙灘排球隊與龍井國中、小手球隊，及即將代表台灣征戰德國柏林夏季世界特奧運動會、杭州亞洲帕拉運動會、國際帕拉桌球公開賽、耶索羅世界帕拉田徑大賽、香港亞洲保齡球錦標賽、德國慕尼黑世界聽障保齡球錦標賽等國際賽事的選手們。

他感謝台中市議員林孟令貼心的安排，林議員身兼台中市身心障礙體育總會理事長，在媽祖遶境駐駕點提供無障礙動線、廁所等，讓身心障礙選手及身障與行動不便朋友，能參與一年一度的宗教盛會。

眾人也順利地完成「稜轎腳」，顏寬恒希望媽祖能帶給所有選手滿滿的力量，我們也會用力地幫選手們加油，一定能把冠軍帶回台灣。

大甲媽祖 遶境

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