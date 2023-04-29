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柯文哲今追大甲媽 在台中與顏清標同框

聯合報／ 記者趙容萱黃仲裕／台中即時報導
民眾黨主席柯文哲今天上午跟隨大甲媽祖回鑾遶境，短暫與大甲鎮瀾宮董事長顏清標「同框」，二人僅簡單握手、寒暄，沒有過多互動。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午跟隨大甲媽祖回鑾遶境，短暫與大甲鎮瀾宮董事長顏清標「同框」，二人僅簡單握手、寒暄，沒有過多互動。記者黃仲裕／攝影

大甲媽祖遶境進香活動今天回鑾至台中市，民眾黨主席柯文哲今天一早從台中市大肚區福興宮追大甲媽，一度與大甲鎮瀾宮董事長顏清標「同框」，二人僅簡單握手、寒暄，沒有過多互動，在今天上午9時許，在大肚陽里福德爺服務處長壽會館接駕點追上媽祖鑾轎，扶著鑾轎娘傘約5分鐘。

大甲鎮瀾宮媽祖今回鑾至台中速度超前，今天凌晨2時50分就通過大度橋進入台中，清晨6時45分抵大肚福興宮，上午7時快到大肚區公所前方，較去年整整快了約1.5小時。

柯文哲在今天上午8時30分抵福興宮後，進入廟中拜拜後，旋即率眾跟著大甲媽一路往到清水。柯文哲在大肚市區先與顏清標「同框」，握手、寒暄，隨後在大肚陽里福德爺服務處長壽會館接駕點追上媽祖鑾轎，媽祖鑾轎由前立委顏寬恒扶轎，柯文哲隨後扶著鑾轎娘傘約5分鐘。

民眾黨主席柯文哲今天上午跟隨大甲媽祖回鑾遶境，扶著大甲媽鑾轎的娘傘約5分鐘。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午跟隨大甲媽祖回鑾遶境，扶著大甲媽鑾轎的娘傘約5分鐘。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午跟隨大甲媽祖回鑾遶境，扶著大甲媽鑾轎的娘傘約5分鐘。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午跟隨大甲媽祖回鑾遶境，扶著大甲媽鑾轎的娘傘約5分鐘。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午追上由前立委顏寬恒扶轎的大甲媽祖鑾轎。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午追上由前立委顏寬恒扶轎的大甲媽祖鑾轎。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午跟隨大甲媽祖遶境回鑾，短暫與大甲鎮瀾宮董事長顏清標「同框」，二人僅簡單握手、寒暄，沒有過多互動。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午跟隨大甲媽祖遶境回鑾，短暫與大甲鎮瀾宮董事長顏清標「同框」，二人僅簡單握手、寒暄，沒有過多互動。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午跟隨大甲媽祖回鑾遶境，扶著大甲媽鑾轎的娘傘約5分鐘。記者黃仲裕／攝影
民眾黨主席柯文哲今天上午跟隨大甲媽祖回鑾遶境，扶著大甲媽鑾轎的娘傘約5分鐘。記者黃仲裕／攝影

大甲媽祖 遶境

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