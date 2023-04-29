柯文哲今追大甲媽 在台中與顏清標同框

大甲媽祖遶境進香活動今天回鑾至台中市，民眾黨主席柯文哲今天一早從台中市大肚區福興宮追大甲媽，一度與大甲鎮瀾宮董事長顏清標「同框」，二人僅簡單握手、寒暄，沒有過多互動，在今天上午9時許，在大肚陽里福德爺服務處長壽會館接駕點追上媽祖鑾轎，扶著鑾轎娘傘約5分鐘。

大甲鎮瀾宮媽祖今回鑾至台中速度超前，今天凌晨2時50分就通過大度橋進入台中，清晨6時45分抵大肚福興宮，上午7時快到大肚區公所前方，較去年整整快了約1.5小時。