大甲媽慈悲！讓信眾都能鑽轎底 嘉義駐駕推遲近3小時

今年疫情趨緩，大甲媽遶境破10萬人，今天下午1點從雲林縣元長鄉進入嘉義縣新港鄉，在崙仔大橋步行30分鐘，人潮洶湧場面熱鬧，鑼鼓喧天鞭炮不斷，進入新港鄉後沿街遶境祈福，民眾整齊排列鑽轎底，祈求平安健康，因難敵信眾熱情，原訂晚上8點30分駐駕新港奉天宮，延遲至晚上11點12分入廟。

大甲媽祖進入新港鄉後，沿街民眾排隊鑽轎底祈求平安健康，人龍綿延數公里，媽祖慈悲為讓每個人都能鑽轎底，隨著一聲聲「大甲媽進喔！」將媽祖鑾轎送進奉天宮；明早8點舉辦祝壽大典，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標率領隨香信徒，為媽祖祝壽、誦經及祝禱，行3跪9扣禮，祝賀媽祖萬壽無疆。