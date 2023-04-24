大甲媽慈悲！讓信眾都能鑽轎底 嘉義駐駕推遲近3小時

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
大甲媽鑾轎駐駕嘉義縣新港奉天宮，較預期時間延遲近3小時。記者黃于凡／翻攝
大甲媽鑾轎駐駕嘉義縣新港奉天宮，較預期時間延遲近3小時。記者黃于凡／翻攝

今年疫情趨緩，大甲媽遶境破10萬人，今天下午1點從雲林縣元長鄉進入嘉義縣新港鄉，在崙仔大橋步行30分鐘，人潮洶湧場面熱鬧，鑼鼓喧天鞭炮不斷，進入新港鄉後沿街遶境祈福，民眾整齊排列鑽轎底，祈求平安健康，因難敵信眾熱情，原訂晚上8點30分駐駕新港奉天宮，延遲至晚上11點12分入廟。

大甲媽祖進入新港鄉後，沿街民眾排隊鑽轎底祈求平安健康，人龍綿延數公里，媽祖慈悲為讓每個人都能鑽轎底，隨著一聲聲「大甲媽進喔！」將媽祖鑾轎送進奉天宮；明早8點舉辦祝壽大典，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標率領隨香信徒，為媽祖祝壽、誦經及祝禱，行3跪9扣禮，祝賀媽祖萬壽無疆。

大甲媽祖魅力難擋，信眾堅持9天8夜步行走完路程，警方出動大批警力維安，疏散車潮、避免衝突；新港奉天宮表示，今年因疫情趨緩、解封，接駕人潮眾多，是近年來人數最多的一年，為讓所有人都獲得媽祖保佑，沿途因攔轎鑽轎底而延遲，明早將如期舉辦祝壽大典。

大甲媽鑾轎駐駕嘉義縣新港奉天宮，較預期時間延遲近3小時。記者黃于凡／翻攝
大甲媽鑾轎駐駕嘉義縣新港奉天宮，較預期時間延遲近3小時。記者黃于凡／翻攝

大甲媽祖 遶境

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