10籠菜頭粿不夠！這家宮廟怕大甲媽信徒餓肚子 一直補食材

台中大甲鎮瀾宮鑾轎21日深夜起駕，隨行信眾多，為迎大甲媽到來準備膳食的西螺新天宮一直補食材，就怕信眾餓到；在轎班拚命趕路下，鑾轎今天晚間8時許才抵達雲林縣西螺鎮，當地居民沿街放鞭炮迎接。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，路程達340公里，沿途包括台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣，鑾轎今天晚間8時抵達西螺鎮，預計深夜出發前往嘉義縣新港奉天宮。

鑾轎原訂晚間5時抵達西螺鎮，由於今年是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後首次大甲媽遶境活動，信徒踴躍，鑾轎所到之處人山人海，大家爭相「鑽轎腳」。

轎班人員加快腳步、縮短休息時間，但行程仍延遲數小時，鑾轎晚間8時許才抵達雲林縣西螺鎮。

雲林縣長張麗善、西螺鎮長廖秋萍等人在西螺大橋上迎駕，媽祖鑾轎在萬人簇擁下抵達西螺鎮。

隨香3年的陳姓女子表示，今年人潮真的比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前還多，許多善心人士準備的美食提早發完，她形容今年是最餓一年的遶境。

為迎接大甲媽祖到來，西螺新天宮從今天凌晨開始準備飯菜，提供餐點到深夜11時，原本只叫了10籠的菜頭粿，但因人數眾多，一直叫貨，深怕餓到信眾肚子；新天宮指出，今天和26日的菜錢約新台幣200萬元，今天提供了菜頭粿、西瓜和炒青菜等料理。