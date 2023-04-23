近年最平和的一次！「白狼」會顏清標 大甲媽順利通過民生地下道

聯合報／ 記者劉明岩簡慧珍／彰化即時報導
親自押轎的鎮瀾宮董事長顏清標與張安樂（左）寒暄，顏清標說：「絕對不要有事了，你們有事情大家都罵我」，張安樂則歡喜扶著鑾駕前行 。記者劉明岩／攝影
親自押轎的鎮瀾宮董事長顏清標與張安樂（左）寒暄，顏清標說：「絕對不要有事了，你們有事情大家都罵我」，張安樂則歡喜扶著鑾駕前行 。記者劉明岩／攝影

大甲媽祖鑾駕今天零時，在600名警力及道路淨空下，平和通過以搶轎知名的彰化市民生地下道。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖鑾駕今天零時，在600名警力及道路淨空下，平和通過以搶轎知名的彰化市民生地下道。記者劉明岩／攝影

大甲媽祖鑾駕今天零時，在600名警力及道路淨空下，平和通過以搶轎知名的彰化市民生地下道。去年，率眾在三民路爆發激烈警民衝突的「白狼」張安樂，今天凌晨再回到現場，與親自押轎的鎮瀾宮董事長顏清標寒暄，顏清標說：「絕對不要有事了，你們有事情大家都罵我」，張安樂則歡喜扶著鑾駕前行 。

今年因疫情解封，開放民眾躦轎底下，造成大甲媽進香隊伍行程延誤，比去年晚了4小時才進彰化市，在趕行程後，今天凌晨零時，才通過民生地下道，這是近幾年少見這麼晚才通過。

現場則湧來近萬名民眾，有的來拜媽祖，也有不少是來看熱鬧，警方則部署600名警力，由警察局長張國雄親自坐鎮指揮，加上從地下道到三民路兩側，設置400公尺長的交通改道牌，將民眾隔離、道路淨空，並由霹靂小組與教官隊組成機動應變編隊44人衛護，平和通過地下道及三民路，這也是近年來最平和的一次。

去年，「白狼」張安樂與竹聯幫吳金虎、李家葳夫婦等人，率眾在三民路302巷爭抬鑾駕，與警方爆發激烈衝突，共有四名員警受傷，今年張安樂表明會再前來，讓警方大為緊張，除加強警力配置外，也由縣警局訓練科長林世明出面，與張安樂溝通，安排在永安街與長壽街口接駕。

媽祖鑾駕由鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤押轎，顏清標並趨前與等著接轎的張安樂寒暄，張安樂對於去年的事感到委屈，也讓他抬轎不成，顏清標說：「絕對不要有事了，你們有事情大家都罵我」，並要張安樂有事可以先找他談。

張安樂接受媒體訪問時，抱怨去年他也在同樣的地方接駕，不料遭到警方阻擋，還辦他組織犯罪。今年，他順利接駕，並在幫眾簇擁下，喜孜孜地扶著鑾駕，心情特別好。

此次大甲媽遶境彰化，雖然人潮擠得水洩不通，令人動彈不得，氣氛也很緊張，但接轎的角頭與宮廟都能節制，縣警局認為，警方事前邀集角頭與宮廟代表簽署「優質宮廟文化行動公約」，產生效果有關。

「白狼」張安樂去年抬轎不成，還被辦組織犯罪，今天回到現場，終於接到轎，顯得十分開心。記者劉明岩／攝影
「白狼」張安樂去年抬轎不成，還被辦組織犯罪，今天回到現場，終於接到轎，顯得十分開心。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖鑾駕今天零時，在600名警力及道路淨空下，平和通過以搶轎知名的彰化市民生地下道。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖鑾駕今天零時，在600名警力及道路淨空下，平和通過以搶轎知名的彰化市民生地下道。記者劉明岩／攝影
親自押轎的鎮瀾宮董事長顏清標與張安樂（左）寒暄，顏清標說：「絕對不要有事了，你們有事情大家都罵我」，張安樂則歡喜扶著鑾駕前行 。記者劉明岩／攝影
親自押轎的鎮瀾宮董事長顏清標與張安樂（左）寒暄，顏清標說：「絕對不要有事了，你們有事情大家都罵我」，張安樂則歡喜扶著鑾駕前行 。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖鑾駕今天零時，在600名警力及道路淨空下，平和通過以搶轎知名的彰化市民生地下道。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖鑾駕今天零時，在600名警力及道路淨空下，平和通過以搶轎知名的彰化市民生地下道。記者劉明岩／攝影
大甲媽祖鑾駕今天零時，在600名警力及道路淨空下，平和通過以搶轎知名的彰化市民生地下道。記者劉明
大甲媽祖鑾駕今天零時，在600名警力及道路淨空下，平和通過以搶轎知名的彰化市民生地下道。記者劉明
「白狼」張安樂去年抬轎不成，還被辦組織犯罪，今天回到現場，終於接到轎，顯得十分開心。記者劉明岩／攝影
「白狼」張安樂去年抬轎不成，還被辦組織犯罪，今天回到現場，終於接到轎，顯得十分開心。記者劉明岩／攝影

大甲媽祖 遶境 張安樂 顏清標 鎮瀾宮

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