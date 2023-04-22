鎮瀾宮總務組志工遭廟方陣頭車撞死 載他的駕駛：根本不知他上車

為期9天8夜大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，昨深夜11點05分熱鬧起駕，未料今晨零點多，鎮瀾宮陣頭車不慎輾斃廟方49歲吳姓志工憾事。死者女兒今早與涉嫌肇事白姓駕駛聯繫上，撤下協尋影像發文，並透露父親是廟方總務組的志工，沒有給薪，昨因遶境勤務熱心幫忙，未料遇死劫，從此天人永隔。大甲鎮瀾宮證實，死者為廟方志工，將協助相關事宜。

大甲鎮瀾宮2輛陣頭小貨車行經清水區中華北路，廟方49歲吳姓志工未向一車56歲林姓駕駛告知，便自行爬上後車斗搭順風車，疑似發現小貨車是載運陣頭團員與千里眼、順風耳神像專車，又逕自跳下車，不慎跌倒，慘遭後方行駛中的76歲白姓駕駛小貨車撞上。

死者女兒今晨在網路發文表示，今晨0點24分左右，尋找在中華北路（中油甲南加油站）往清水方向上陸橋的行車記錄器或證人，她說，父親是廟方總務組助理，那時候發生事故，人已去世。

她因找不到當時開車載父親的駕駛，加上附近沒有監視器，不清楚死因，希望有目擊證人或相關影像能提供。

今天上午，死者女兒已與2名駕駛聯繫上，據了解，林姓駕駛稱，乘坐車斗內的陣頭團員打電話給他，才知道有人逕自下車發生事故，他也不清楚吳姓志工有上車；在後方的白姓駕駛稱，當時馬路上照明不足，他車速慢跟在後方，但發現有人員掉落，已來不及煞車。吳女知道事情原委後，中午已撤下貼文。

清水警分局調查，死者吳男乘坐林駕駛的小貨車，當時小貨車沿中華北路南向上甲南陸橋往清水方向行駛(與大甲媽繞境路線不同路)，林男疑自行下車，不慎從小貨車跌落，遭後車白姓駕駛小貨車撞擊。台中童綜合醫院表示，吳男今晨1點02分到院已無呼吸心跳，皮下腫脹，經院方急救後，仍宣告不治。