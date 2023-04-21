影／大甲媽起駕萬頭鑽動 顏清標甫出廟門喘不過氣中途換手

大甲媽遶境今晚11點05分起駕，鎮瀾宮內外擠得水洩不通，人潮綿延，地上竟然丟了一堆鞋子，有人跌倒受傷，驚叫聲四起。三聲起馬炮後，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、台中市長盧秀燕等人扶轎，一出廟門，顏清標喘不過氣，伸手抓兒子顏寬恒接續扶轎，約休息10分鐘後，隨行人員將顏清標帶離。

副董事長鄭銘坤點第二發起馬炮卻未點燃，現場一陣尷尬，隨後起馬炮團隊全數下跪，上香祈福後順利引燃第二、三發起馬炮，媽祖鑾轎出廟埕，展開為期9天8夜遶境之旅。

10點50分，由前立委顏寬恒、台中市副議長顏莉敏點燃第一發起馬炮，但由鄭銘坤點的第二發起馬炮卻未點燃，現場一陣尷尬，廟方人員立即廣播詢問信眾，「大家愛不愛媽祖？愛媽祖的請舉手！」隨後全數起馬炮團隊下跪，虔誠上香祈求，順利引燃第二、三發起馬炮，遶境儀式正式起跑。

大甲媽祖鑾轎由顏清標站第一位、盧秀燕居中、鄭銘坤在第三位扶轎，眾人雙手合十祈禱後，煙火齊發，鑾轎順利出巡，但出廟門後，顏清標立即伸手抓住兒子顏寬恒，代他接續扶轎，隨行人員立刻將喘不過氣的顏清標扶出鑾轎，在旁休息，等顏緩過氣後，約休息10分鐘，才離開現場。

許多信徒擠在廟內等候拍媽祖鑾轎，不少民眾被推倒，有人受傷、跌倒大聲尖叫，馬上被拉起，有驚無險。鑾轎走出廟門，廟埕地面信徒鞋子掉了一地，還有家長廣播找孩子。

今年疫情解封，鎮瀾宮早上已湧入上萬人次，起駕前1個小時，人潮聚集，周邊道路人潮滿滿，廟方稱有百萬人次，陣頭熱鬧表演。

今年鑾轎在廟方糾察隊引領下，5分鐘快速通過廣場，出廟門左轉往南大甲溪方向緩慢動，走到1公里外的大甲溪橋，有斥資百萬煙火秀，搭配媽祖神轎，場面聲勢浩大，已有眾多信徒在此等候，接續展開往返330公里遶境。