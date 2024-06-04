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「青鳥行動」美國洛杉磯開花 群眾聚集聯邦政府大樓

中央社／ 洛杉磯3日專電
美國洛杉磯的台灣人團體2日在聯邦政府大樓前遊行，聲援台灣的「青鳥行動」，表達支持台灣民主、反對立法院濫權。中央社
美國洛杉磯的台灣人團體2日在聯邦政府大樓前遊行，聲援台灣的「青鳥行動」，表達支持台灣民主、反對立法院濫權。中央社

洛杉磯的台灣人社群2日聚集上百人在聯邦政府大樓前，聲援台灣「青鳥行動」，眾人在路口對路過車輛舉布條、喊口號，獲得不少駕駛長鳴喇叭表達支持。

這場活動由美西台美人夏令會、台灣人公共事務會洛杉磯分會等台灣人團體參與，號召上百人參與示威。與會者有銀髮族的年長者、坐輪椅的身障人士，也有20多歲年輕人、年幼孩童。

在晴朗陽光下，與會者輪流拿麥克風講話，發表訴求，使用語言多元，有華語、英語、台語、客語、西班牙語。接著人群沿著人行道遊行數百公尺。

活動發起人吳兆峯受訪表示，藍白陣營以國會改革為名，通過濫權的法律，不僅程序不正義，更可能影響國家安全、傷害台灣的主權，「如果真的有心國會改革，就要與所有的陣營好好溝通，而不是蠻橫的方式通過法律。」

2018年「台美小姐」得主吳佳穎參與遊行，她手拿「反黑箱、反擴權」海報，回憶10年前太陽花運動，很多在美國的台灣人也在同一個地點站出來，很遺憾10年之後，仍要走上街頭「反黑箱」。

她表示藉由這場活動，要向台灣的青鳥運動參與者說，「你們不孤單，我們在美國也一樣支持你們。」

除了在美台灣人，也有其他族裔人士前來相挺。在爾灣擔任稅務顧問的克瑞希南（Munni Krishnan）和鄰居Benny Chang遠從橘郡前來相挺，表達支持台灣的立場。克瑞希南5歲時曾短暫住過台灣，「台灣在我的心中有一個特別的位置。」

克瑞希南表示，出席活動是為了要支持自由、民主。他說：「台灣是一個美麗的國家，特別它是一個自由的國家，而且它會一直保持自由，我痛恨中國想要拿下台灣。」

洛杉磯台灣人社群聲援「青鳥行動」與會者多元，來自爾灣的克瑞希南（Munni Krishnan）（圖）拿著標語，在馬路邊向車輛喊「支持台灣」。中央社
洛杉磯台灣人社群聲援「青鳥行動」與會者多元，來自爾灣的克瑞希南（Munni Krishnan）（圖）拿著標語，在馬路邊向車輛喊「支持台灣」。中央社

台灣人 國會改革 美國

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