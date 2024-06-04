「青鳥行動」美國洛杉磯開花 群眾聚集聯邦政府大樓

洛杉磯的台灣人社群2日聚集上百人在聯邦政府大樓前，聲援台灣「青鳥行動」，眾人在路口對路過車輛舉布條、喊口號，獲得不少駕駛長鳴喇叭表達支持。

這場活動由美西台美人夏令會、台灣人公共事務會洛杉磯分會等台灣人團體參與，號召上百人參與示威。與會者有銀髮族的年長者、坐輪椅的身障人士，也有20多歲年輕人、年幼孩童。

在晴朗陽光下，與會者輪流拿麥克風講話，發表訴求，使用語言多元，有華語、英語、台語、客語、西班牙語。接著人群沿著人行道遊行數百公尺。

活動發起人吳兆峯受訪表示，藍白陣營以國會改革為名，通過濫權的法律，不僅程序不正義，更可能影響國家安全、傷害台灣的主權，「如果真的有心國會改革，就要與所有的陣營好好溝通，而不是蠻橫的方式通過法律。」

2018年「台美小姐」得主吳佳穎參與遊行，她手拿「反黑箱、反擴權」海報，回憶10年前太陽花運動，很多在美國的台灣人也在同一個地點站出來，很遺憾10年之後，仍要走上街頭「反黑箱」。

她表示藉由這場活動，要向台灣的青鳥運動參與者說，「你們不孤單，我們在美國也一樣支持你們。」

除了在美台灣人，也有其他族裔人士前來相挺。在爾灣擔任稅務顧問的克瑞希南（Munni Krishnan）和鄰居Benny Chang遠從橘郡前來相挺，表達支持台灣的立場。克瑞希南5歲時曾短暫住過台灣，「台灣在我的心中有一個特別的位置。」