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逾25海外台僑團譴責國會改革違憲 發起連署守護民主

中央社／ 華盛頓3日專電
立法院日前續審國會職權法案，有民眾在立法院外圍持「沒有討論 不是民主」標語看板到場抗議。中央社
立法院日前續審國會職權法案，有民眾在立法院外圍持「沒有討論 不是民主」標語看板到場抗議。中央社

國民黨民眾黨近期合力主導通過國會職權法案，引發極大爭議，全國各地數萬民眾集會抗議。在美國的台僑發起連署聲援，指相關法案牴觸憲法，傷害台灣的民主。

世界台灣同鄉會聯合會、台灣人公共事務會發起全球海外台灣人社團連署，目前已有旅居美國、德國、澳洲、紐西蘭、日本、奧地利、哥斯大黎加、菲律賓、歐洲、法國、英國、瑞典、比利時等地，超過25個台灣僑團聲援。

根據台灣人公共事務會（FAPA）發佈的新聞稿，台僑團體指出，相關國會職權法案的許多內容直接牴觸憲法，立法品質草率、粗糙，立法審查過程更嚴重違反程序正義，台灣的民主制度正經歷解嚴以來最嚴重的斲傷。

聲明譴責國民黨、民眾黨、與無黨籍立委強行通過5個讓國會擴權的法案，並指修法未經過實質審查、未保障少數黨提案權及國會議員發言權，違反程序正義。呼籲他們接受行政院提出的覆議案，重新討論法案的內容。

聲明指出，立法權的行使不應侵犯司法權、監察權、架空行政權，也不得漫無分際。任何涉及、限制人民權利的條款必須嚴守法治國原則，明確訂立目的、範圍、要件，恪守比例原則，明定程序保障，尤其不得剝奪人民的律師協助權。

台僑團體呼籲廢除國會違憲擴權、濫權的條文，並增訂立委違反義務的罰則。

此外，聲明指出，國民黨與民眾黨可能不顧台灣政治現實，推動縮短中國籍配偶入籍年限、修改反滲透法、建立不在籍投票，以及推動未經環評、經費規模約是政府年度總預算的花東交通3法。呼籲民眾繼續監督這些「危台法案」。

台僑團體指出，台灣的民主從不是來自統治者的善意，而是一代一代台灣人民守護的成果，呼籲所有海外台灣人發聲支持台灣，讓台灣的民主永續長久。

修法 反滲透法 國會改革 國民黨 民眾黨 濫權

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