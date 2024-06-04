青鳥行動增設行動基地台 立院查電信個資是否外洩

民進黨政策會執行長王義川「手機分析說」鬧得沸沸揚揚，立法院交通委員會昨天找來國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、數發部、中華電信等單位專案報告，但列席單位都堅稱合法合規，沒有人知道王義川的資料從何而來。立委因此提出臨時提案，要求ＮＣＣ清查過去一年期間國內三家電信事業所持個資，是否遭不當外洩，於七月十五日之前向交委會提交書面報告。

王義川日前在政論節目表達可從基地台比對手機訊號，分析參加青鳥行動民眾的個資，各界關切王義川是否向電信業者取得資料，掌握民眾個資、活動範圍。立院交委會昨質詢焦點，主要針對ＮＣＣ、中華電信提出技術上的質疑，例如，誰可以向電信公司購買人流資料？購買之前，是否應該要事先通知電信公司？如果電信公司都沒有提供，到底王義川資料從何而來？

對於立委質詢，中華電信回應沒有提供資料給王義川；ＮＣＣ說已找三大電信業者行政調查；數發部表示資料散布在不同系統，比對起來很複雜；法務部指已列入他字案偵辦；個資保護委員會籌備處則說，電信業相關個資由ＮＣＣ主管。

ＮＣＣ主委陳耀祥強調，現在的人流分析是大數據應用，個人資料去識別化之後，確定資料不可回溯，才會提供相關資料，而且許多資料是輪廓性資料，不會有個人資料。

國民黨立委徐巧芯詢問中華電信在青鳥行動中，為何到現場增設行動基地台？中華電信董事長郭水義表示，是應民進黨立委要求，而增加現場基地台調度；不過，他也強調，就算沒有立委要求，只要是大型集會現場，包含媽祖遶境、台灣燈會等活動也會主動增設基地台，而且不只有中華電信，電信三雄都會主動增設。