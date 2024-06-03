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王義川談手機監控惹議 民眾申訴三立違反事實查證

中央社／ 台北3日電
民進黨政策會執行長王義川稱可用手機定位分析群眾資訊惹議，國家通訊傳播委員會表示，有收到觀眾向NCC申訴三立新聞台節目內容違反事實查證。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川稱可用手機定位分析群眾資訊惹議，國家通訊傳播委員會表示，有收到觀眾向NCC申訴三立新聞台節目內容違反事實查證。圖／聯合報系資料照片

民進黨政策會執行長王義川日前指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外的群眾資訊，引發爭議。國家通訊傳播委員會（NCC）表示有收到觀眾向NCC申訴三立新聞台節目內容違反事實查證；主委陳耀祥則說，若有違反，依法處理。

王義川日前於三立新聞台節目指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外的群眾資訊，引發外界對電信業者洩漏個資的爭議。

立法院交通委員會今天邀數發部長黃彥男、NCC主委陳耀祥就「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」進行專題報告。

陳耀祥會前受訪時表示，NCC已請3大電信業者到會陳述意見、接受調查，根據調查，3大電信業者並沒有提供王義川任何資料。

媒體進一步詢問陳耀祥，是否好奇王義川所說的資料從哪來，是否詢問過王義川本人。陳耀祥回答，他也好奇，但NCC監理對象是電信業者；尊重每位名嘴的行事風格，但王義川應該跟外界說明清楚。

媒體追問，如果王義川沒有資料足以自證，是否可能構成散布假訊息，NCC是否可能開罰三立。

陳耀祥表示，依照衛廣法，業者最重要的是落實事實查證，如果民眾檢舉違反事實查證，NCC將依照相關法規處理。NCC先前補充，三立新聞台節目因此案有收到內容申訴，觀眾向NCC申訴內容違反事實查證。

不過陳耀祥說明，個資指的是個人姓名、出生年月日等足以識別個人身份的資料，而透過技術去識別化，匿名或客觀上不可回溯，就變成數據，而在數位經濟時代，數據應用相當普遍，辦活動、集會遊行、行銷商業多有大數據分析，選舉活動也有。

另外，藍白擬推新聞台執照改為永久制，陳耀祥表示，此事應通盤思考，發執照就有期限問題，如果不需要執照、永久有效，就跟YouTube一樣。

NCC 個資 王義川 陳耀祥 電信業

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