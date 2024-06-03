王義川「手機監控」數發部：機率極低

民進黨政策會執行長王義川表示可透過手機數據分析人民個資，引發軒然大波。立法院交通委員會今排定「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」專題報告，數位發展部書面報告指出，技術上確實可用手機訊號分析個資，但一般單位要同時取得相關資料分析特定區域年齡層機率極低。

國民黨立委黃健豪說，王義川只是一個引子，向大眾點出可透過手機比對資訊；現在重點是國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）要回應社會，電信三大業者的訊號究竟在誰那兒？如何管制？流向為何？這些問題的答案才是人民最在乎的。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，立法院應尊重司法調查，不宜輿論辦案，應把注意力放回政策。

王義川案風波延燒數日，交委會今邀ＮＣＣ、個人資料保護委員會籌備處及中華電信等單位專題報告。ＮＣＣ書面報告指出，三大行動通信業者已說明並無任何私人企業、政府機關或特定黨籍人士向公司接洽或請求有關青鳥行動相關人流資訊，亦不曾提供任何有關資訊予其他單位或人士。