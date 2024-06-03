聽新聞
test
0:00 / 0:00

王義川「手機監控」數發部：機率極低

聯合報／ 記者張睿廷陳熙文林銘翰／台北報導
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上表示，可透過「手機」分析參與青鳥活動的群眾年齡，與之前小草、太陽花群眾有沒有重複，引來軒然大波。圖／取自民進黨直播
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上表示，可透過「手機」分析參與青鳥活動的群眾年齡，與之前小草、太陽花群眾有沒有重複，引來軒然大波。圖／取自民進黨直播

民進黨政策會執行長王義川表示可透過手機數據分析人民個資，引發軒然大波。立法院交通委員會今排定「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」專題報告，數位發展部書面報告指出，技術上確實可用手機訊號分析個資，但一般單位要同時取得相關資料分析特定區域年齡層機率極低。

國民黨立委黃健豪說，王義川只是一個引子，向大眾點出可透過手機比對資訊；現在重點是國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）要回應社會，電信三大業者的訊號究竟在誰那兒？如何管制？流向為何？這些問題的答案才是人民最在乎的。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，立法院應尊重司法調查，不宜輿論辦案，應把注意力放回政策。

王義川案風波延燒數日，交委會今邀ＮＣＣ、個人資料保護委員會籌備處及中華電信等單位專題報告。ＮＣＣ書面報告指出，三大行動通信業者已說明並無任何私人企業、政府機關或特定黨籍人士向公司接洽或請求有關青鳥行動相關人流資訊，亦不曾提供任何有關資訊予其他單位或人士。

個資 民進黨 王義川

延伸閱讀

王義川案成立院聽證會試金石？ 藍委：法未上路難執行

立院交委會明公審王義川？綠委：不宜輿論辦案

王義川風波延燒 柯文哲：綠營統治下台灣「警總復辟」

王義川稱手機訊號分析青鳥風波擴大 疾管署澄清：電子圍籬監控已退場

相關新聞

韓國瑜促藍委 暫緩推衝突性法案

國會改革法案上周完成三讀後，朝野進入延長戰。立法院長韓國瑜日前分批宴請國民黨立委餐敘，並在席間表達，希望大家未來能先暫緩...

王義川「手機監控」數發部：機率極低

民進黨政策會執行長王義川表示可透過手機數據分析人民個資，引發軒然大波。立法院交通委員會今排定「國家機器以手機定位、分析個...

王義川案成立院聽證會試金石？ 藍委：法未上路難執行

民進黨政策會執行長王義川說，可透過手機數據分析人民個資惹議。外界認為明天立法院交通委員會專題報告可能會是在野黨通過國會改...

立院交委會明公審王義川？綠委：不宜輿論辦案

民進黨政策會執行長王義川在政論節目上稱可用手機訊號定位分析立法院外的群眾年齡，引發爭議。立法院交通委員會明將針對相關議題...

議場衝突最怕踩一條紅線 立委如何進可攻退可自保？

5月28日下午，立法院會審議國會改革法案最後時刻，民進黨立委邱議瑩突出手攻擊國民黨立委羅智強，羅僅表示採取法律行，並未還手。幾天前，民進黨立委才在衝突中擒抱民國黨女立委陳菁徽，引發軒然大波。其實國會衝突，也是政治攻防的一種，各自都要慎防踩到紅線，也要在攻防中自保。...

國會調查權 藍鎖定超思、疫苗案

國會改革法案立法院闖關三讀後，朝野攻防進入大鬥法。行政院將提覆議反制，立院民進黨團也確定會聲請釋憲。民進黨團推估待賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。