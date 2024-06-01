觀察站／ 賴硬到底 卓身段再軟 朝野也難和諧

行政院長卓榮泰昨赴立院進行施政總質詢首秀，會前受訪喊出，行政院與立法院關係，好像沒那麼緊張，雙方互動值得期待；但當卓榮泰登台進行施政方針報告時，國民黨立委仍集體轉身離場，以示抗議。卓榮泰以身段柔軟著稱，正好與賴清德總統凡事硬到底的個性形成互補，不過如今看來，在營造朝野和諧氣氛上，效果相當有限。

賴總統雖然在就職演說就喊話要團結所有國人，但聽其言，還得觀其行。賴清德從一月當選到五二○就職，完全沒啟動拜會在野黨行程，連表面上的行禮如儀都省了，若不和在野黨對話，如何踏出朝野和諧第一步？

國會改革法案在立法院引發朝野激烈攻防，賴總統本應當「全民總統」，尊重國會自主，但他卻自甘降格為「民進黨總統」，在臉書力挺立院外的抗爭群眾，這樣的言行無疑進一步激起朝野對立。

相較於賴總統，卓榮泰期盼朝野和解共生的具體動作展現在幾個方面，卓榮泰就任閣揆後，立刻展開立院各黨團拜會，且短短十天內就拜訪各黨團兩次；政院將對國會改革法案提覆議，卓榮泰的用詞也顯得委婉，僅說法案窒礙難行部分，請立院再審視，還說要請立院諒解。

更早之前，立院表決大戰期間，卓榮泰甚至表達過，讓群眾不用再集結的論調，一度被認為與民進黨內不同調。而外界感受到的弦外之音，是卓盼朝野各退一步，能為更和諧的朝野關係共同努力。

儘管卓榮泰身段放得軟，國民黨也一度釋出善意，不杯葛新閣揆第一次總質詢，但最後藍營還是集體退場，以示抗議，新閣揆的立院首秀，朝野和解，終究功虧一簣。

卓榮泰立院備詢初登場，對立委質詢態度大致良好，也有問必答；卓揆打出安全牌，雖未失分，但在賴清德凡事強硬的作風下，想要進帳得分，實屬不易。