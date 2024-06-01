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卓揆遺憾國會改革 藍委不滿

聯合報／ 記者唐筱恬黃婉婷屈彥辰／台北報導
行政院長卓榮泰昨首度向立法院施政報告。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰昨首度向立法院施政報告。記者林伯東／攝影

立法院三讀通過修正立法院職權行使法、刑法（國會改革法案），行政院卓榮泰昨首度向立法院施政報告時再度表達遺憾，並將提救濟。卓揆報告引發藍委不滿，輪番向新閣揆「理論」，國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢卓榮泰「請問法條哪裡窒礙難行？」卓榮泰回稱「非常抱歉！還沒收到立法院正式來文」，傅崐萁怒轟「連條文都沒看過就提覆議，這無非是對國會嚴重侮辱！」

曾任立委的卓榮泰昨天「回娘家」，赴立法院進行施政報告處女秀，立法院長韓國瑜拍手歡迎卓榮泰上台，民進黨立委也鼓掌高喊加油，國民黨立委雖未大動作杯葛，但集體離席，先讓卓揆感受一下無聲的抗議。

行政院已經準備對國會改革法案提出覆議，卓榮泰在施政報告表示，立法院職權行使法、刑法等修正案，國人對審議過程提出諸多質疑，儘管國會內外已窮盡各種可能，仍未能改變最後結果，甚感遺憾。行政院為憲政機關，必須忠誠守護憲法，因此修法有違憲以致窒礙難行之處時，行政院將研議依憲法所定程序，尋求救濟。

傅崐萁質詢卓揆，國會改革版本在立法院三讀通過，預計六月十日左右送出立法院，而經過總統府十天內公告期，將在六月廿日左右會有正式法律版本，但行政院多次指要覆議，「想請問行政院，法條到底哪裡窒礙難行？」

卓榮泰沉著解釋，但傅崐萁不滿意回嗆，你的開山師父、駐日代表謝長廷、前立委林濁水、沈富雄等人推動憲改時就講得很清楚，國會要有聽證、調查權，「大師兄，您是忘了師門諄諄教誨，還是忘了人民？」

針對國情報告，傅崐萁當場播放賴清德總統在大選辯論的影片，賴承諾會根據憲法到立法院做國情報告；傅詢問，國家元首是否該信守承諾？卓榮泰表示，只要立法院正式提出要求，總統看到邀請函就會決定。國民黨立委林思銘質詢卓揆時強調國會調查權的重要性，有弊端才調查，例如光電弊案、雞蛋弊案、疫苗採購弊案、快篩弊案等；卓回應，司法檢調機關該調查都會調查，這是權力分立問題。

卓榮泰 立法院 行政院

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