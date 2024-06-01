不擔心「藐視國會」 經長郭智輝：回歸專業討論

中央社／ 台北31日電
經濟部長郭智輝。 聯合報資料照片 記者杜建重／攝影
經濟部長郭智輝。 聯合報資料照片 記者杜建重／攝影

近期立法院三讀通過職權行使法修法，被問及如何看待「藐視國會罪」，經濟部長郭智輝表示，相信立委質詢也是想要了解事實，因此他認為沒有什麼好擔心，一切該講就講，回歸專業討論。

經濟部長郭智輝上任後首度接受電視節目專訪，節目在今天晚間播出，他暢談出任部長原因，以及產業、能源政策藍圖等。

談及出任部長一職，郭智輝表示，妻子因為很欣賞賴清德總統，一聽到他要與賴總統、行政院長卓榮泰一起服務與工作，妻子便勉予同意、「放我一馬」，朋友則是提醒他「身體要顧好才能撐下去」。

他透露，當初答應擔任經濟部長，「和總統談很久」，有感於「70幾歲還可以服務國家是難得機會」，且總統交付任務是他比較熟悉的領域（五大信賴產業），因此接下職位。

「我是政治幼兒，總統說政治部分不用擔心，只要好好把經濟的工作做好，應該會得到百姓支持」，郭智輝說，他會努力好好把工作做好，完成總統交代任務。

郭智輝表示，2025至2028年是人工智慧（AI）蓬勃發展期，台灣握有AI兩關鍵，分別是晶片和伺服器，所以未來5年只要AI把應用端訓練好，讓服務價值不斷往上，便可進一步提升台灣國力；他也已和總統約定，要讓台灣2040年人均GDP和新加坡並駕齊驅，AI萌芽正是絕佳機會，「未來50年台灣真的就看這一波」。

主持人詢問近期立法院三讀通過職權行使法修法，如何看待「藐視國會罪」，郭智輝回應，還沒有時間了解內容在談什麼，但他認為，若被認定為藐視國會，可能是在溝通上有隔閡，他相信立委質詢應該都是想要了解事實，「我倒是認為沒有什麼好擔心的，該講就講，回歸專業的討論」。

郭智輝表示，他是沒有資格談政治的人，只能談政策，因此僅就專業部分討論，若是在不談政治情況下，被認為藐視國會，也會覺得有點冤枉；他說，「我們這種沒有政治細胞的人，應該不至於藐視國會」。

AI 立法院 經濟部

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