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立院職權行使法覆議 卓榮泰：邀專家審視條文後決定

中央社／ 台北31日電

立法院28日三讀通過立法院職權行使法修正，行政院卓榮泰今天表示，國人對審議過程是否符合程序正義、內容是否違反權力分立、侵害人民權益、影響法律明確性是有疑慮，政院會在立院來文後，邀請公法學專家，詳細審視條文，再決定該有什麼樣的行為。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立院施政報告並備質詢，這也是卓榮泰上任後首赴立院總質詢。

首位質詢是民進黨立委吳思瑤，她表示，質詢絕對不是上對下，行政立法是平起平坐，沒有誰藐視誰，而且最重要的是，討論沒有民主，「歡迎每一位官員對我反質詢」，如果立委的論述不夠精準或失誤，當然要糾正，歐美先進國會沒有單方面上對下，只聽立委滔滔不絕，要求官員成為乖乖牌，官員都噤聲，國會就成為一言堂。

卓榮泰答詢時，左手指向吳思瑤的質詢台表示，他也曾經站在那個位子上，現在很希望告訴所有立委，當站在那個位子上的時候，卓榮泰隨即將手指向自己，要想想，有一天也可能站在這裡，如果用這種同理心進行答詢的話，就是兩院互動的良好。

吳思瑤表示，國會擴權法案通過後，英國金融時報、經濟學人等外媒對國會失序、失靈提出示警，也點破背後核心的關鍵問題，這樣擴權修法都是中國作為影武者，為中國對台滲透創造可乘之機，台灣重要資訊可能出賣給中國，包括台灣民主制度。

吳思瑤說，行政院提出覆議是為了捍衛憲法精神、捍衛行政權，她問卓榮泰，哪些事情確實是窒礙難行，嚴重影響行政部門服務人民不得不提出。

卓榮泰表示，外媒的報導跟國人憂慮蠻相近，國人對審議過程是否符合程序正義，內容是否有違反權力分立，侵害人民權益，影響法律明確性，5月28日當天行政院聲明是在反映國人的疑慮，而政府責任是要為國人疑慮提出解決辦法。

卓榮泰說，憲法賦予行政機關有這樣的權力（指覆議），在立法院來文之後，包括他，會請公法學專家，一一詳細審視法律條文的每一個字、每一個逗點，每一個內涵，每一個後面的意義，很清楚的來決定行政機關、憲政機關該做什麼樣決定，該有什麼樣的行為。

吳思瑤也再次呼籲立法院長韓國瑜，應就民進黨版的國會改革法案召集協商，她並指出，她也要向行政部門示警，在野黨將提出4大類法案，包括親中、違憲、錢坑、亂政的法案，其中包括修改反滲透法、修改NCC組織法、修財劃法賦予地方更多權限等。

卓榮泰表示，他心中只有福國利民的法案，其他的包括立委所提，他會堅守立場。

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