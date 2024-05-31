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「國外青鳥公媽」號召 募資260萬時報廣場上架台灣

中央社／ 舊金山30日專電

立法院國會改革爭議持續延燒，海內外人士以國外青鳥公媽之名串聯在網上募資，要在紐約時報廣場看板播放影片「上架台灣」，2小時火速達標。媒體聯絡人謝凱婷說，大家克服時間挑戰，盼活動開枝散葉到海外各地。

由旅居美國、英國、法國等國家的台灣人，以及部分台灣國內群眾發起的Keep Taiwan Free專案計畫，美西時間今天凌晨1時左右上線，目標是要募資新台幣260萬元，於6月4日當天在紐約時報廣場看板播放影片，凌晨3時便火速達標。

矽谷美味人妻謝凱婷為此次專案計畫媒體聯絡人，她告訴中央社，此次行動最大挑戰是要趕在今天天亮之前募得目標款項，才能確保6月4日當天的廣告版位；行動最大特點在於，大家完全自主性地凝聚力量，沒有任何社團運作。

謝凱婷說，大家以國外青鳥公媽為名，主要透過Line、Threads串聯，昨天傍晚才討論募資網站的技術和呈現，為克服時間挑戰，於今天付清款項和稅金，原本拜託海外長輩們先援助代墊，沒想到長輩們還沒借款，2小時便迅速達標。

她說，一些海外台僑長輩甚至表示可以直接捐款不須還款，但大家認為還是要有群募精神，讓世界各地關心台灣自由民主的人士都能盡一分力，決定讓網站先上線，沒想到這麼快就達標，最後有1100多人支持，大部分都是小額捐款。

謝凱婷說，這次行動甚至沒有決策小組，遇到文案等需要決策的事項，負責的人就將提案丟上群組讓大家在一定時間內表決，由於目標一致，效率很高。

她說，這是一場「接力賽」，希望行動延伸至世界各個角落。選擇時報廣場作為第一站，是希望除了台灣人參與之外，也能讓更多世界各地民眾看到台灣。

美東時間6月4日全天，時報廣場看板將每5分鐘播放一次30秒的影片，傳達台灣民主價值與堅定不移信念。此外，謝凱婷表示，當天晚間下班過後，將會有群眾到時報廣場舉牌，在海外一同發聲，不讓故鄉台灣人感到孤單。

立法院會近日三讀通過國會職權修法，引發國內大規模示威抗議，許多海外人士心繫台灣，不分社團和年齡，快速串聯力量共同響應國內行動。

FAPA北加州分會理事何佩真受訪說，活動遍及全世界，在舊金山灣區，有史丹佛大學的學生憂心台灣狀況發起活動，她抨擊國民黨和民眾黨以粗暴方式通過國會擴權、侵害台灣民主，海外台美人堅決反對，已做好長期抗戰的準備。

10年前參與太陽花學運、在灣區從事科技工作的陳先生告訴中央社，他看到新聞心情很複雜，一方面覺得為何類似的事件重演，一方面欣慰許多人與他有相同的理念，堅持自由民主的價值，這是身為台灣人令他備感驕傲的地方。

當年就讀成大的陳先生說，如今雖然沒辦法親自回到青島東路，人不在台灣、心也在台灣，畢竟那是生他養他的土地，不管台灣發生什麼事，他都會持續關注。

台灣人 國會改革 時報廣場 紐約時報

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