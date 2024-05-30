只有街頭示威才能挽救存亡危機？外媒：綠營應改變指責國民黨勾結大陸習慣

立法院28日三讀通過國會職權修法，引發大規模示威抗議。英國金融時報社論分析，在政治分歧狀況下，台灣不僅將面臨更嚴重的黨派對立，還會為中國對台滲透創造可乘之機，台灣與美國等盟友的關係也可能受到破壞。

英國「金融時報」（Financial Times）今天就立院職權修法刊登社論分析指出，民主制度主要仰賴「權力制衡」，立法機關有權要求總統承擔行政責任，並根據他們認為合適的方式進行立法。然而如今立院過度擴張自身權力，且法案部分內容流於草率，並存在被國民黨等反對黨立委用來報復政治對手的風險，因此勢將削弱民眾對立法機關的信賴，甚至將破壞過去30年來民眾對台灣民主制度的信心。

在政治分歧的狀況下，台灣不僅將面臨更嚴重的黨派對立，還會為中國創造可乘之機，以對台進行滲透，或是破壞台灣與美國和其他西方盟友的關係。一旦台灣主要武器供應來源（主要是美國）開始懷疑其交易機密無法獲得保障，可能導致台灣國防工作變得更加複雜。

社論中表示，國會職權修法將導致台灣民主的未來面臨危機，因為該法案不僅會引發黨派對抗，也可能破壞總統賴清德希望統一口徑，以應對中國施壓的計畫。

歷經4次院會馬拉松之後，立院最新修法內容包括總統國情報告常態化，以及被質詢人不得反質詢、拒絕提供資料，藐視國會行為得處最高20萬元罰鍰；在行使調查權部分，立院得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料，違者可處最高新台幣10萬元罰鍰。

部分評論人士認為，上述修法相當於「國會政變」，立院部分新權力已僭越司法領域。舉例來說，所謂「藐視國會罪」定義不明，因此政府官員可能因被認定觸犯該罪，遭受政治迫害，並被處最高3年有期徒刑。

新法可要求軍方官員作證並透露機密資訊，因此也可能引發安全疑慮。比如暴露政府與外國供應商的未公開關係，進而損害台灣潛艦國造計畫的機密性。

金融時報的社論指出，面對上述台灣政局的巨大變化，需採取與目前截然不同的方法來應對。各方都應後退一步，並將台灣國家利益置於自身政治利益之上；各黨派應尋求對話和妥協，以強化全國共識。

執政的民進黨應改變指責國民黨與中國勾結的習慣，並停止宣傳「只有街頭示威才能挽救當前存亡危機」的說法。這時候他們應該放下情緒，將國家利益列為優先要務。