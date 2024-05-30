國會職權修法三讀 朝野攻防反制手法一次看

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，民進黨團批評國民黨團、民眾黨團所提法案內容違憲擴權，打算聲請釋憲與暫時處分，行政院則研議提出覆議，成為下一階段朝野攻防焦點。

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，明定藐視國會罪、總統國情報告常態化、出席聽證會不得虛偽陳述等。

儘管法案已三讀通過，但爭議未平息。行政院長卓榮泰認為，這次修法過程，人民對於立法院未能依照法定程序審查法案提出諸多質疑，許多條文內容侵害人民權益、違反權力分立，將研議提出覆議。民進黨團總召柯建銘批評藍白毀憲亂政，無限擴權，將在總統公告後提釋憲與暫時處分。

覆議、釋憲與暫時處分、公民投票等，都是立法院三讀通過國會職權修法後，可以採行的救濟手段。

行政院可提覆議

憲法增修條文第3條第2項第2款規定，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院要在15日內作出決議，否則原決議失效。

覆議時，若過半數立委（57席以上）反對，覆議不通過，維持原案；若過半數立委（57席以上）贊成，覆議通過，修法失效。

覆議結果若仍是依照原決議，則法律案在行政院長副署後，送到總統府，總統應於收到的10日內公布。法律生效日期若無指定，則依中央法規標準法規定，公布之日起第3日生效。

立委可聲請釋憲

憲法第78條規定，「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權」。2022年1月憲法訴訟法上路後，改為由15位大法官組成憲法法庭，審理「法規範憲法審查及裁判憲法審查案件」、「機關爭議案件」、「總統、副總統彈劾案件」、「政黨違憲解散案件」、「地方自治保障案件」、「統一解釋法律及命令案件」。

根據憲法訴訟法第49條規定，立法委員現有總額1/4以上，就其行使職權，認法律位階法規範牴觸憲法者，得聲請憲法法庭為宣告違憲的判決。目前113席立委，只要有29位立委就可聲請釋憲。

憲法法庭審理後，若判決合憲，行政院必須接受決議；若判決違憲，則該修正案自判決日起失效。

聲請釋憲可同時提暫時處分

「暫時處分」就是凍結、暫停施行這部法律的概念。聲請釋憲時，可一併提暫時處分，憲法法庭可依憲法訴訟法第43條規定，為避免憲法所保障的權利或公益遭受到難以回復的重大損害，且有急迫必要性，得依聲請或依職權，做暫時處分的裁定，但必須經2/3以上大法官參與評議，大法官現有總額過半數同意，才可裁定暫時處分。

此外，為讓大法官有時間壓力，憲法訴訟法第43條規定，聲請案件裁定後逾6個月，暫時處分就會失去效力。

民眾可提公投複決

除此之外，民眾也可透過公民投票，複決立法院通過的法律案。根據公民投票法提出法律複決，連署人數須達最近一次選舉人數的1.5%，即可成案。以最近一次2024總統大選為例，選舉人數約1954萬8531人，因此，只要達29萬3228人連署就可成案。

提案及連署通過後，接著進入投票階段，只要有效同意票達投票權人總額1/4以上，且同意票多於不同意票即為通過。

不過，公投法第23條規定，公投日期定為8月的第4個星期六，且自2021年起，每2年舉行一次公投，所以最快可舉行公投的時間為2025年8月。