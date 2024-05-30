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藍白喊廢監察院 李俊俋：透過修憲處理都尊重

中央社／ 台北30日電
監察院秘書長李俊俋。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
監察院秘書長李俊俋。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

立法院會三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，監察院認為違反權力分立，國民黨團、民眾黨團則主張廢除監察院。監察院秘書長李俊俋今天表示，如果透過修憲方式處理，會尊重立委職權。

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文。監察院說明，依憲法規定，調查及調閱權等監察職權，仍專屬監察院行使，立法院表決通過修正立法院職權行使法部分條文，涉違反權力分立，監察院無法接受。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前則說「一定會廢除監察院」，台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌也提到，監察院做為五權機關之一，已徹底喪失人民信任，民間對廢除監察院聲浪非常高，不值得人民信賴，下階段憲政改革要推動廢除監察院。

李俊俋下午向中央社記者表示，他個人過去在立法院時，多次說過支持廢考監，以監察院立場來說，如果是透過修憲方式處理，會尊重立委職權，但不應以刪除或凍結全部預算方式，影響憲政機關的正常運作。

李俊俋強調，根據大法官釋字第632號解釋，監察院是依憲法所設置並賦予特定職權的國家憲法機關，確保監察院實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸的職責。

李俊俋 監察院 立法院

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