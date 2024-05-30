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立院三讀國會職權修法！游錫堃稱「台灣在內耗」 對未來很憂心

中央社／ 台中30日電
立法院前院長游錫堃。圖／聯合報系資料照
立法院前院長游錫堃。圖／聯合報系資料照

立法院會三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，前立法院長游錫堃今天出席「詩說台灣民主路」新書發表會，他表示，台灣在內耗，對台灣未來感到很憂心。

游錫堃今天在台中市中央書局舉行「詩說台灣民主路」新書發表會，會前，他接受媒體聯訪，關於立法院三讀通過國會職權修法，游錫堃說，台灣在內耗，他對台灣未來感到很憂心。

對於國民黨與台灣民眾黨聲稱國會改革是幫民進黨兌現過去8年未實現的承諾，他僅說：「讓民進黨去澄清」。

游錫堃介紹「詩說台灣民主路」內容，他表示，民眾從小所學，多數念有君主政治元素的傳統詩詞，台灣文化如果停留於此，會阻礙民主化發展。

他提到唐詩宋詞，「白日依山盡、黃河入海流」、「相見時難別亦難、東風無力百花殘」，都是君主專制下的產物，不如讓學生讀詩詞時也能知道台灣歷史、故事；他在書中收錄許多台灣文人詩詞，例如林獻堂等人的詩，作品後面有很多台灣的故事，內容記錄如何爭取民主自由，藉此機會不要再受到專制價值影響。

他說，一直推動以民主為主軸的台灣詩詞，書中收錄許多台中文人作品，他舉例，民進黨台中市議員張芬郁外祖父的詩詞也收錄其中。他們在反日本殖民時渴望民主，他們在專制政權時爭取民主，讓在學學子知道這些詩詞，知道台灣史也豐富文學修養，書中內含有聲書，有傳播吟唱藝術，對學生有很大幫助。

游錫堃在發表會上，輕聲吟唱他創作的詩詞「民主國會」，詩詞寫著：定期改選出群英，政策攻防輿論評，立委質詢言免責，官員應答語真誠，眾尊寡黨團平等，少服多公決息爭，預算法條三讀過，自由民主萬年行。

民進黨 游錫堃 立法院

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