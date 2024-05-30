政院：擬對立院職權修法提覆議 盼獲正面回應

中央社／ 台北30日電

行政院擬對立院職權修法提出覆議，行政院發言人陳世凱今天說，未來提出覆議後，盼立法院能透過民主思辨對話過程，再一次理性審視法案內容，正面回應，讓爭議儘早落幕。

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，行政院也宣布，將在收到上述三讀通過的條文後，邀集專家、學者具體羅列窒礙難行處，研議提出覆議。

陳世凱今天主持行政院會後記者會時回應，待收到三讀條文後，政院法律相關單位將邀請憲法學者、專家審慎研議窒礙難行部分，在依法經總統核可後，移請立法院覆議，不過目前尚未收到條文，因此無法確定何時會將覆議案送行政院會通過再移請立法院，將視適當時間安排。

行憲以來，行政院共提出13次覆議案，有半數成功。陳世凱則說，政院不預測覆議成功機率多大，但非常期待覆議提出之後，可以得到正面回應，希望立法院透過民主思辨對話過程，再一次理性審視法案內容，讓爭議儘早落幕。

至於覆議若未果，是否會走釋憲途徑。陳世凱則強調，如果得到立法院的正面回應，就沒有釋憲問題，而若要釋憲，也須三讀條文正式生效後，政院才會針對生效的法律研議是否提及釋憲，且可以提釋憲的單位不只行政院。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。

立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

立法院 行政院 釋憲

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