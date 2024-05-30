傅崐萁提國情報告「只說不答也尊重」 藍委有異見

立法院三讀國會改革相關法案，國民黨主席朱立倫昨天表示，這是中華民國民主史上最重要的一天，台灣第三波的民主改革邁進一大步，讓中華民國國會成為真正的國。但對於立法過程，他批評賴清德「總統至今還沒就任」，還在當民進黨主席。

國民黨團總召傅崐萁昨天則在接待行政院長卓榮泰時表示，希望賴清德能回娘家，到立法院國情報告，「不管是即問即答、一問一答、統問統答，還是只說不答，都尊重總統意願。」但依前天三讀的修正條文，赴立院國情報告時，「總統應依序即時回答」。

不過，國民黨立委楊瓊瓔表示，若國會不主張賴清德總統回答，跟開直播有什麼不同？「社會跟國會不需要直播總統。」

傅崐萁表示，賴清德貴為國家元首，也已正式就職，但對所有在野黨，都沒有任何的接觸、沒有任何溝通協商；他呼籲賴清德摒除黨派利益，以全國國民的福祉為優先。

朱立倫在國民黨中常會表示，賴清德總統就任十天以來，「大家還沒看到總統，只看到民進黨主席賴清德」。他呼籲賴清德趕快回到真正的角色，用總統的高度、寬闊的心胸，面對全民期待的安全、安定、安心。

成立在野黨特偵組？ 柯文哲反對

【記者林銘翰、鄭媁、王千豪／台北報導】立法院會前天三讀通過國會改革法案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示將成立「在野黨特偵組」，民眾黨主席柯文哲昨表示，自己在今年總統大選期間，就表示反對特偵組，法律應該有其一致性與公平性，而不是大官要另一群人來辦，「不管大官小官，甚至老百姓都可以辦」，因此他個人反對設立特偵組。