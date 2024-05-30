跟釋憲搶時間 藍委：將速查弊案

立法院前天三讀通過立法院職權行使法修正案及刑法增訂「藐視國會罪」，民進黨團表示一定聲請釋憲。由於七名大法官將於十月底卸任，國民黨立委擔憂「綠友友」大法官會趕在卸任前宣判違憲，因此，將於法案公布後，把握時間查弊案，凸顯這次修法的必要。

法界人士則表示，依前年上路的憲法訴訟新制運作來看，憲法法庭裁定暫時處分與判決「不會太慢」。

法界人士也說，一旦民進黨立委聲請釋憲，只要案件「繫屬」憲法法庭，除聲請人聲請外，憲法法庭也可以依職權對爭議的法律裁定暫時處分，讓綠營眼中的「國會擴權法案」能暫停實施。但暫時處分也有時限，在本案作成判決或超過六個月都會失效。

目前十五位大法官中，許宗力、蔡炯燉、許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元等將於十月卅一日卸任，新任大法官人事將由新國會行使同意權，亦即有近半數大法官須在目前國會在野黨占多數的情形下換血。

執業律師、前立委李貴敏表示，憲法法庭的審理期間區間不一，從兩個月至十一年的案例都有。依憲法訴訟法第卅條，除本法別有規定外，判決應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。換言之，目前現任七名大法官將於十月底任期屆滿，如立法院決議否決新任大法官之任命，將僅剩八名大法官在職，不足十名參與評議，因此在十月前宣判的可能性高。

國民黨立委翁曉玲則呼籲，負責任的大法官應考慮是否有辦法在短時間內做出憲法法院判決，如果不行的話，應該等到新大法官全數上任後，再來處理這個案子會比較好。

國民黨團首席副書記長林思銘說，法案公布後，國民黨團就會趕快查弊案，查出成績，藉此證明，這次的國會改革修法真有其必要性。