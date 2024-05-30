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觀察站／如履鋼索 軟硬都牽動朝野氛圍

聯合報／ 本報記者侯俐安
立法院三讀國會改革相關法案。圖／聯合報系資料照片
立法院三讀國會改革相關法案。圖／聯合報系資料照片

國會改革法案完成三讀，步入第二階段「憲政大戰」。民進黨以「捍衛憲政」為主軸，做好長期抗戰準備，行政院認定三讀條文窒礙難行，將依憲法移請立法院覆議，爭取更多時間，盼社會更深刻討論。但從覆議、釋憲、暫時處分到全民公投，每一步都如走鋼索，軟硬拿捏牽動朝野氛圍。

立法院廿八日三讀通過「立法院職權行使法」及「刑法」部分條文修正案，行政院也表態將提覆議。立法院議事處昨天開始針對條文內容重重校對，確認字字正確，預計最慢下周會將完成三讀的國會改革法案送交政院。依憲法增修條文，政院須在十天內移請立法院覆議。

這將是台灣憲政史上第十四次覆議案，上一次是二○一四年馬政府執政時，當時行政院對「地政士法第五十一條之一修正條文」提出覆議，行政院還為此加開院會。行政院會循例為每周四，這次會在下周四提出覆議，或提前加開院會，將是覆議案的第一道門檻

此次引發爭議的法案內容，包含國情報告常態化、藐視國會罪、國會聽政權與調查權，行政院屆時會將此次三讀條文「整包」送立院覆議，或是挑選部分爭議條文覆議，綠營內有不同意見。據悉，政院法律團隊認為應「打包覆議」，且因法條各有牽動，不宜切割；但仍有不同意見，認為無爭議條文應可不必覆議，「這攸關氛圍」。

政院人士認為，提出覆議後立法院須在十五天表決，由於現在社會較多聲音認為內容、法條大家不熟悉，提出覆議期間，也剛好可以在這過程再討論一次，這也是民主重要過程。

不過，由於藍白人數過半，覆議翻盤可能性低，民進黨後續救濟途徑，還包含聲請釋憲、一併請求大法官做成暫時處分，最後是向中選會提出全國複決案，展開全民公投。

綠營法界人士認為，釋憲應會有答案，不希望走到最後一步。至於近來政壇揣測，若立法院經覆議後最後維持原決議，賴清德總統將不會公告該法，該人士認為三讀法案違憲痕跡明顯，此舉沒有必要。

據了解，行政院政委及法律學者，針對國會改革案後續處理，有多種討論版本，包含覆議、釋憲、覆議再釋憲，各種版本都有模擬。親綠法律學者則認為，行政院是否針對國會改革法案提覆議，若立院能有善意的回應，仍有轉圜機會。

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