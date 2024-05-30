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新聞眼／條文真窒礙難行？ 還是不想遵守？

聯合報／ 本報記者林河名
行政院長卓榮泰（左）昨再次拜訪立法院長韓國瑜（右），另外也先拜會了立院民進黨、國民黨團，就提出覆議案一事進行溝通。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（左）昨再次拜訪立法院長韓國瑜（右），另外也先拜會了立院民進黨、國民黨團，就提出覆議案一事進行溝通。記者林俊良／攝影

立法院前天三讀國會改革法案，才剛散會，行政院第一時間就表示將移請立法院覆議。行政院提覆議，是憲法賦予的機關權限，應予尊重。但此次國會通過官員不得反質詢等條文，無異加重行政機關的束縛；行政院將提覆議，也被質疑究竟真是條文「窒礙難行」？或是不想遵守？

憲法增修條文規定，行政院對於立法院決議之法律案等，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，移請立法院覆議。覆議要件既然包括「窒礙難行」，就表示不能僅因執政黨認為不合己意或不想遵守，恣意提請覆議。否則，既過不了立法院這一關，未來縱使由民進黨立法院黨團接手聲請釋憲，也須接受憲法法庭的檢視。

國會改革之路，道阻且長。儘管近來立法院審議期間，院外都有民團號召民眾以「反黑箱、反擴權」抗爭，修法過程確實也爭議不斷，但最終三讀立法院職權行使法修正案及刑法增訂藐視國會罪，仍稱得上是國會改革的里程碑。民調顯示，支持國會改革修法者仍居多數。

在朝野僵持不下的吵嘈聲中，通過的條文並不完美。民進黨立委連日已揪出許多錯漏之處，並以此反證「違反程序正義」；法律學者也發起連署，要求退回委員會重審。這些指摘，都是朝野立委必須嚴肅看待的國會亂象，以利日後提升立法品質。

立法不夠完美，確實該檢討；立法程序正義的堅持，大可吹毛求疵。然而，立法院的運作，經常也是「力與理」磨合；不夠完美的條文，可待日後再作修正。最重要的是，如今三讀的國會改革方向，是否偏離國人所期待？執政黨所謂條文「窒礙難行」，究竟比起其他國家有無更嚴苛或更難執行？如果答案都是否定的，朝野難道不應共同珍惜得來不易的改革成果？

新政府甫上任，國會就通過強化調查、聽證權的條文，執政黨的反彈不難理解。但在執政黨試圖反撲並全盤推翻新法之際，不妨反思：到底要不要國會改革？如果要，難道只能依照民進黨要的方式改革？

國會改革 憲法法庭 民調 立法院 藐視國會 行政院 釋憲

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