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傅崐萁稱國情報告「只說不答也尊重」 柯建銘：邏輯錯亂

中央社／ 台北29日電

國民黨團總召傅崐萁今天表示，將邀請總統賴清德到立法院國情報告，不管賴總統要即問即答或只說不答等，國民黨團都尊重。對此，民進黨團總召柯建銘受訪表示，這是臨陣脫逃嗎，邏輯錯亂，他無法理解。

立法院會31日將邀請新任行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政方針報告並備質詢。依慣例，卓榮泰今天下午率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人，前往立法院拜會立法院長韓國瑜，以及朝野黨團。

卓榮泰拜會國民黨立法院黨團時，傅崐萁提到，將隆重邀請賴總統到立法院做國情報告，一定會以禮相待，不管屆時賴總統要即問即答、一問一答、統問統答或只說不答，國民黨團都尊重。

對於傅崐萁的說法，柯建銘接受媒體訪問時指出，立法院會已三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，民進黨團要提釋憲，將來要釋憲的時候也會尊重釋憲結果，合憲合法再來，但現在說可以只來報告、不問不答也可以，這是臨陣脫逃嗎，還是知道會輸就先投降，但法案已經出門了，這個邏輯錯亂，他無法理解。

立法院會在28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，針對邀請總統至立法院進行國情報告，總統於每年2月1日前向立法院送交國情報告書，並於3月1日前赴立法院進行國情報告。新任總統於就職2週內向立法院送交國情報告書，並於1個月內赴立法院進行國情報告。

三讀通過條文規定，立委於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題。立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。立委的書面問題，總統應於7日內以書面回覆。但事項牽涉過廣者，得延長5日。

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