韓國瑜允優先處理民生法案 點名周五「立委服儀要整齊」

行政院長卓榮泰今天拜會立法院長韓國瑜，並就會期優先法案等議題進行交流。韓國瑜說，人民關切的民生法案一定會優先處理，包括攸關代理孕母的「人工生殖法」等民眾期待的福國利民法案，都希望加速推動。

卓榮泰今天下午率行政團隊前往立法院拜會民進黨團、國民黨團。隨後，與韓國瑜會面，閉門會談、交流意見。卓榮泰明天預計拜會民眾黨團。

立法院晚間發布新聞稿，說明韓國瑜下午與卓榮泰閉門會談情形，包括行政院副院長鄭麗君等人及民進黨團總召柯建銘、書記長莊瑞雄也在場。

韓國瑜致詞時表示，再次歡迎卓榮泰一行，展望未來，關鍵仍舊是期望多做一些福國利民的事情。他提到，柯建銘、莊瑞雄都非常投入議事工作，雖然思想、方向及步驟未必一樣，彼此會互相碰撞，但努力都是一樣的。此外，31日行政院將到立法院進行施政方針報告，期盼每位立委服裝儀容要整齊，因為這是尊重行政院，也是尊重自己。

韓國瑜說，卓榮泰的訴求，大家會儘可能配合。人民關切的民生法案一定會優先處理，包括攸關代理孕母的「人工生殖法」等民眾期待的福國利民法案，都希望能加速推動，只要是對國家、百姓有幫助的，他都非常願意盡綿薄之力來協助溝通。

卓榮泰表示，感謝韓國瑜撥冗接見，他衷心期待韓國瑜持續發揮領導立法院的影響力，讓31日行政院至立法院進行施政方針報告順利進行，而他也依慣例在報告之前，先行拜會各黨團。

卓榮泰指出，針對昨天立法院通過國會改革相關法案，引起社會各方討論，行政院在收到立法院三讀條文後，將商請專家學者仔細研究，具體臚列這次法律修正案有窒礙難行部分，並透過憲政程序請立法院再次審視，也請立法院諒解。行政院並非提高兩院對立，而是在憲政體制下，尋求合理的尊重，也期盼透過民主對話，完善立法程序，以捍衛憲政秩序。

他表示，上次拜會韓國瑜所提如打詐新四法等福國利民相關法案，還有為求在能源轉型過程中得以永續經營所必要的追加預算案，也希望韓國瑜在議事上能優先協助推動。另外，針對行政院組織也有必要做適度調整，以因應民眾對體育運動產業的發展需求，讓政府掌握足夠資源，才有足夠能量為人民創造福祉。

卓榮泰說，沒有一件事是行政院可以單獨完成，立法及行政兩院如同人的雙腳，互相平行進步，才能讓國家往前邁進。自上次拜會後，與韓國瑜間有了更密切的聯繫管道，而兩院院長為了社稷福祉，如能經常保持互動聯繫，相信對國家是件好事。

柯建銘指出，包含詐欺犯罪危害防制條例草案、科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案，以及洗錢防制法修正草案等「打詐新四法」，希望各黨團能有共識，讓這些法案儘早送出委員會，儘快完成立法程序。另外，希望延會期間可以加速處理追加預算案、113年度國營事業預算、人工生殖法、再生醫療法等議案。