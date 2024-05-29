傅崐萁盼政院勿抗衡國會 卓榮泰：是捍衛憲法、程序

立法院昨天三讀通過國會職權修法相關法案，行政院擬提覆議案。行政院長卓榮泰今天拜會國民黨團，國民黨團總召傅崐萁當面向卓榮泰表示，希望卓榮泰再思考一下，不要剛就任，就提出與國會相抗衡的做法。

立法院會31日將邀請新任行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政方針報告並備質詢。依慣例，卓榮泰今天下午率行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人，前往立法院拜會立法院長韓國瑜，以及朝野黨團。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷及首席副書記長林思銘等人，在立法院國民黨團書記長室，接待卓榮泰一行。

傅崐萁在致詞時表示，昨天藍白攜手讓最後一塊拼圖順利完成，國會要有能力來制衡監督，才能讓行政體系有更大發展的潛力，行政權、立法權互相尊重支持，未來國民黨團在立法院會全力協助卓榮泰的施政，期許未來國家重大建設、決議、人事推舉都能多跟國會協商，相信韓國瑜也會支持卓內閣。

傅崐萁表示，希望卓榮泰就任後，重大任務是兩岸如何恢復交流，讓百工百業復甦、縮小貧富差距、年輕人就業順利，台灣不是只有IT產業，兩岸觀光也可以重啟，讓旅遊團客跟學生都互相交流，唯有和平沒有輸家，這是台灣人最大的期待。

卓榮泰指出，很高興聽到傅崐萁前幾天說，能夠在31日讓總質詢順利進行，如果這是一個非常好的開始，希望從此彼此密切合作。31日的總質詢及施政報告，他一定會兢兢業業，專心做好準備，向立法院及全民提出新的行政團隊對國家新的願景與擘畫，也希望得到立法院更多的指教。

卓榮泰表示，昨天確實看到通過幾個法案，引起社會不少的爭議，尤其在院外有很多民眾認為看不到整個程序內容的正義。行政院基於憲政機關，也認為當中條文有部分在未來執行上有窒礙難行之虞，有些部分是跟憲政程序有相關。憲政機關必須負起責任，行政院會在收到立法院來文後，審慎研議，如何善盡憲政機關的職責。

卓榮泰指出，行政院依照憲政程序而做任何的行為，希望立法院不要當作是對立法院的不禮貌，因為這是行政院維護憲法、遵守憲法、捍衛憲法的實質表現。行政院希望這些民眾有爭議、院內有爭議或憲政秩序有爭議，是否有機會再次審視法案，透過民主對話的程序，捍衛憲政秩序與程序。

卓榮泰表示，如果雙方都能夠有這樣的體認，把國家帶向憲政運作常軌上，也是人民樂於看到，有更多機會把福國利民的政策擺在第一位。傅崐萁則表示，希望卓榮泰再思考一下，國會改革是世界潮流，也是當年黨外菁英全力推動。

另外，民眾黨團主任陳智菡表示，今天上午11時後行政院表達行政院長卓榮泰下午要拜會，但老實說聯繫黨團成員後，有立委要上節目、接受訪問，也有立委要陪同立法院長韓國瑜接待外賓，若行政院長到訪，黨團三長都不在就怠慢了，「恐怕今天就比較沒辦法」。據了解，卓榮泰預計30日下午3時拜訪民眾黨團。