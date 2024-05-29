傅崐萁喊廢監院自家人有意見 李彥秀：五權分立是國民黨長期主張

立法院會昨天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，監察院認為違反權力分立，國民黨立法院黨團總召傅崐萁則回應「一定會廢除監察院」。不過，國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，五權分立是國民黨的長期主張，如何落實監察院應有的功能，是民眾的期待。

李彥秀下午在國民黨中常會後受訪表示，監察院長陳菊主政下的監察院，已完全沒有功能。原本監察院應該監督行政權，卻變成打擊政敵，包括調查新北市長侯友宜35年前的舊案，這就是為何民眾不斷討論監察院存在的必要性。

李彥秀也說，監察院昨天在立法院三讀通過修正「立法院職權行使法」的第一時間，就發出新聞稿質疑違反「五權分立」，但過去監察院面對立法院或民眾遞送的許多案件，恐怕監察速度都沒有比昨天發新聞稿的速度來得快。

媒體追問，國民黨是否同意廢除監察院，李彥秀說，人民對於民進黨主導下的監察院覺得沒有功能，但現在還是「五權分立」，應該盡速讓監察院有一定的功能，才是民眾所期待。

傅崐萁是否有與國民黨主席朱立倫討論過廢除監察院，李彥秀回應，目前沒有聽說，但「五權分立」向來是國民黨的長期主張，國民黨會進一步討論如何落實監察院應有的功能，希望透過改革加以推動。