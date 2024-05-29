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卓榮泰：立院議決案若窒礙難行 會在憲政秩序下表達意見

中央社／ 台北29日電

行政院卓榮泰31日將赴立法院進行施政方針報告並備質詢。卓榮泰今天拜會民進黨團時表示，會以平常心準備施政報告，而最近立法院議決的種種法案，若有窒礙難行甚至牽扯憲政層級等情形，會在憲政秩序底下，依照程序表達意見。

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，明定藐視國會罪、總統國情報告常態化、出席聽證會不得虛偽陳述等。卓榮泰28日深夜指出，行政院將會在收到立法院三讀通過的條文後，研議依憲法增修條文所定程序移請立法院覆議。

卓榮泰上述說法引發討論，而他今天下午將到立法院，依序拜會民進黨立法院黨團、國民黨立法院黨團及立法院長韓國瑜。

卓榮泰拜會民進黨團時致詞表示，按照慣例，行政院向立法院提出施政報告進行總質詢前，必須到所有黨團表示行政院的感謝，他也不例外，只是這次有比較急一點，因為上週沒有找到適當的時間，立法院的議程非常忙碌，也非常辛苦。

卓榮泰說，會以平常心去準備31日的施政報告與總質詢，希望讓立委及民眾清楚看到新的內閣團隊，對國家未來的擘劃與願景。

卓榮泰指出，針對最近立法院所議決的種種法案，行政院要有非常嚴正的態度，未來行政院感到法案有窒礙難行的，且引起社會這麼大的討論，甚至牽扯到憲政層級的，行政院本於職責，會在憲政秩序底下，依照程序來表達意見，但這要在立法院來文後審慎研議整個法案內容，也會跟各黨團有共同想法，在適當時間做必要的程序。

卓榮泰表示，捍衛民主憲政是憲政機關必須要完成的事，也希望在了解整個過程後，提出的行為，能夠得到立法院各黨團與民進黨團全力支持，共同告訴大家，這是合乎憲政的程序，也是憲政必要的行為。

民進黨團總召柯建銘指出，卓榮泰過去是黨團成員，因此今天如同回娘家，而過去一段時間，立法院為了國會改革進行4天大戰，終於結束，卓榮泰才有機會到各黨團拜會。

柯建銘說，未來黨團和行政院團隊會並肩作戰，方向和目標都會一致，希望推動國家改革、增加人民福祉，也希望朝野盡量能夠以溝通取代對抗。

立法院朝野黨團16日協商時達成共識，各黨團同意31日邀請卓榮泰赴立法院施政方針報告並備質詢。

卓榮泰 立法院 行政院

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