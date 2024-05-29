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國會改革有利中共？國民黨：荒謬的無稽之談

中央社／ 台北29日電

立法院會昨（28）日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文。國民黨今天表示，對部分媒體不斷忽視在野黨立場和聲明，無視平衡報導原則，一而再再而三選擇性報導單一立場，表達高度遺憾；有媒體稱國會改革有利中共，是荒謬的無稽之談。

立法院會昨天三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，被質詢人若有藐視國會行為，可處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。此外，邀請總統至立法院進行國情報告，除要常態化進行，對於立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答。

國民黨今天發出新聞稿，發言人楊智伃表示，國民黨嚴正聲明，部分媒體指出，「國會改革有利中共」、「限制總統權力」和「限制行政部門權力」就是讓中國大陸得利，這些都是比歐威爾式的囈語更荒謬的無稽之談，更是無視台灣2024年大選完後的多數民意，以及台灣第3波民主改革的成果。

國民黨表示，國會改革是百分之一百的台灣內政問題，更是行政立法平衡的制度改革。部分媒體口中「有疑慮」的國會改革方向，不但是過去民進黨的主張，這次的審議過程中，都有完整、合法的法案審議程序。

國民黨指出，法案內容對於人民的權益，同樣有法律程序保障，和司法救濟制度。國會改革法案符合多數民意期待，更符合台灣民主精神、法律程序正義。

國民黨強調，國會改革是台灣第3波民主改革重要的里程碑，對於台灣民主深化與鞏固有極大的助益，而台灣民主持續深化與鞏固才能讓世界更注意到台灣。

中共 國會改革 國民黨 立法院 藐視國會

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