國會職權修正案覆議 須10日內送行政院會通過

行政院長卓榮泰昨（28）日表示，待收到立法院三讀通過的法院職權行使法、刑法部分條文等案後，將研議移請立法院覆議。政院官員今天說，截至中午前未收到法案，而若要提覆議，須經總統核可後，10天內送行政院會通過。

立法院會昨天三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，明定藐視國會罪、總統國情報告常態化、出席聽證會不得虛偽陳述等。行政院長卓榮泰昨天深夜指出，政院將會在收到立法院三讀通過的條文後，研議依憲法增修條文所定程序移請立法院覆議。

政院官員今天說，截至中午前，尚未收到相關三讀條文，未來一旦收到並經評估研議後覺得窒礙難行，需要先經總統核可，在10天內由行政院業務單位擬定覆議案，接著送行政院會討論通過提出，移請立法院覆議。

至於實際時程，官員說，畢竟是牽涉院際事項，政院會謹慎研議後才提出相關決定。

中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。（編輯：蘇龍麒）