國會改革法案三讀通過！5大重點細節、一表看懂法案未來可能走向

國會改革法案歷經四天四夜馬拉松表決大戰，於昨28日三讀通過，行政院也將在收到立法院決議案後，依據憲法在10天內提出覆議。其中包括5大重點，分別是「總統國情報告」、「藐視國會罪」、「國會調查權」、「國會聽證權」、「人事同意權」，皆已完成立法。聯合新聞網整理三讀後的5大重點細節，帶你一同了解法案未來的可能走向。

一、總統國情報告常態化

總統需在每年2月1日前向立法院送交國情報告書，並於3月1日前赴立法院進行國情報告。新任總統於就職兩周內送交國情報告書予立法院，就職一個月內赴立院國情報告，總統也應依序即時回答。

二、藐視國會罪罰則

官員質詢之答復不得超過質詢範圍，亦不得反質詢，被質詢人不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為，違者處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

三、國會調查權

得經立法院會決議，設調查委員會，或得經委員會決議，設調查專案小組，對相關議案或與立委職權相關事項行使調查權及調閱權。得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關文件。立法院提出調閱文件時，拒絕、拖延或隱匿不提供相關文件，可處1萬元以上10萬元以下罰鍰。

四、國會聽證權

立院得依憲法規定舉行聽證會，應邀出席人員無正當理由不得拒絕出席。無正當理由缺席、拒絕證言等得經院會決議，處新台幣1萬以上10萬元以下罰鍰。出席聽證會的政府人員如為虛偽陳述，依法追訴刑事責任。出席聽證會的社會上有關係人員為證言時，為虛偽陳述者，得經立法院院會決議，處新台幣2萬元以上20萬元以下之罰鍰。

五、人事同意權

補選副總統、彈劾正副總統、監察院、司法院、考試院正副院長等人事提名，立委須記名投票表決，審查期間不得少於一個月，審查過程應舉行公聽會。被提名人違反規定，例如答復不實、隱匿資料或提供虛偽資料，可處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

而國會改革法案三讀通過後，未來法案的可能走向：

國會改革法案三讀通過後，法案未來可能走向。圖/聯合新聞網製圖

①總統公告

立法院法律案通過之後，總統應於收到後十日內公布，自公布日起算，第三天生效。

②行政院提覆議

行政院於送達十日內移請立法院覆議，立法院在15天內以記名投票方式表決。

•二分之一以上決議維持原案。

•二分之一以上否決退回原案。

•議案逾期未議決者，原決議失效。



③大法官釋憲

四分之一以上立委連署得聲請憲法法庭釋憲；判決經三分之二以上大法官與會，過半數同意。

•宣判違憲法律失效。

•宣判合憲法律生效。

•審理過程，憲法法庭做出暫時處分，法案暫時不生效。

